‘Fragole e sangria’, on line il nuovo singolo di G Man

Dalla trap al pop per far breccia nei cuori dei giudici di Sanremo Giovani. Il trapper lucchese Nicola Togni, in arte G Man, quest’anno non è riuscito a salire sul palco dell’Ariston ma con la sua Fragole e sangria, uscita sui canali di musica da pochi giorni, conta già un migliaio di visualizzazioni.

Prodotto insieme a Dj Ste Mixed e masterizzata dall’etichetta House Of Glass-Productions video, il singolo, nel suo video musicale, vede ancora una volta gli scenari della nostra bella Lucchesia e le spiagge selvagge di Marina di Vecchiano.

“Fragole e Sangria è una canzone dedicata a chi crede nei sogni e nell’amore – spiega l’artista – Un brano pop molto adatto all’estate. Solitamente sono un artista trap ma sono pronto a tutto. Sanremo? Di certo non mi arrendo, il brano era molto valido… ci riproverò il prossimo anno”.