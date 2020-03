L’1 marzo è andata in pensione Silvana Pinna della biglietteria del teatro del Giglio. Nel giorno del suo pensionamento si è svolto in teatro un piccolo rinfresco per salutarla.

“Per la nostra collega Silvana Pinna – così la salutano i colleghi – dall’1 marzo in pensione, si chiude un atto ma non è finito lo spettacolo! La salutiamo con affetto e la ringraziamo di cuore per aver accolto nei suoi molti anni al Teatro del Giglio il nostro pubblico in biglietteria con garbo, competenza e sempre con un sorriso“.