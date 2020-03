Stop a sport, spettacoli e concerti: ecco gli eventi rinviati

Dopo il decreto del governo fioccano gli annunci di cancellazioni e rinvii degli eventi culturali. Qui l’elenco degli eventi che, da qui al 3 di aprile, non si terranno nella stata inizialmente indicata. Associazioni ed enti proveranno a organizzare un nuovo calendario.

Musica ritrovata al Boccherini

È rimandato il concerto Da Bologna a Lucca, da San Petronio a San Martino originariamente in programma per sabato (7 marzo) alle 21, all’auditorium dell’Istituto Boccherini di piazza del Suffragio.

“Animando – si legge nella nota – si scusa con il proprio pubblico. Il lavoro di ricerca condotto su testi dimenticati di Giacomo Puccini senior, Antonio Puccini e Giuseppe Carretti sarà riproposto all’ascolto per Il Settecento musicale a Lucca non appena le attività potranno tornare a essere programmate”.

Non si tiene il Salone dell’Edilizia

La prima edizione di Sde – Salone dell’Edilizia, in programma al Polo Fiere di Lucca da domani (6 marzo) a domenica è rimandata. Aspettiamo le future disposizioni governative per fissare la nuova data, speriamo presto.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare le tantissime aziende e gli espositori – sottolinea Alessandro Sanesi organizzatore dell’evento – come gli enti pubblici e gli ordini professionali, che ci hanno dimostrato la loro grande fiducia aderendo convintamente e con tanto entusiasmo a questa prima edizione del salone. A tutti diamo appuntamento alla prima data possibile, che comunicheremo appena il quadro nazionale sarà più chiaro, nella convinzione di dar vita insieme ad un evento di grande di portata, ancora più necessario in questo difficile contesto”.

La Fondazione Bml sospende le attività culturali

Allo scopo di “fare la propria parte” in questo delicato momento di allerta sanitaria coronavirus sono rinviate a data da destinarsi l’inaugurazione della mostra di Ramón Cotarelo Crego, Cubanìa. Canto all’identità prevista per venerdì 6 marzo e il convegno di presentazione dello straordinario Salvator Coronatus, l’opera inedita di Matteo Civitali riconosciuta da Valentino Anselmi, funzionario storico dell’arte alla soprintendenza di archeologia, belle arti e Ppesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, e restaurata grazie al contributo della Fondazione Bml, prevista per sabato (7 marzo).

Eventi in biblioteca statale

In ossequio al decreto del governo sono annullati tutti gli appuntamenti in programma in biblioteca fino al prossimo 3 aprile.

Niente convegno della Cia

La Cia Toscana Nord comunica che viene annullato il convegno in programma lunedì (9 marzo) all’Hotel Guinigi, sul tema Agricoltura: normative, agevolazioni e nuove opportunità.

Non si corre a Porcari

Annullata la marcia del Rotary, organizzata con il Comune di Porcari, ‘Insieme si vince’

Stop ai concerti al Boccherini

L’Istituto superiore di studi musicali Luigi Boccherini ha annullato tutti i concerti fino al 3 aprile. Sono invece sospese fino al 15 marzo tutte le attività didattiche, incluse le masterclass e i seminari in programma per la stagione Open 2020.

Barga Jazz Club sospende le attività

Le attività dell’associazione, comunicano dal circolo, rimarranno sospese fino a nuova comunicazione. Il concerto programmato per il 6 marzo è pertanto annullato. “Sarà data opportuna comunicazione – si legge nella nota – in caso di sospensione di ulteriori attività nei giorni seguenti”.

Niente instore di Ghali

L’instore, previsto per questo pomeriggio (5 marzo) alle 15, di Ghali allo Sky Stone and Songs è stato annullato. Se possibile, la data di Lucca, come le altre in programma, saranno recuperate nei prossimi mesi.

Annullati, al momento, anche gli incontri del ciclo 2020 di Friday I’m in Love che riprenderanno non appena vi saranno le condizioni necessarie per poterli svolgere.

Croce Verde al cinema Moderno: rimandato l’evento del 21

La Croce Verde P.A. Lucca comunica che, in seguito al decreto del governo, l’evento previsto inizialmente per sabato 21 marzo alla presenza di Gabriele Salvatores e Diego Abatantuono è stato rimandato a data da destinarsi.

L’associazione invita tutta la cittadinanza a seguire i propri canali social (Facebook, Instagram) ed il sito www.croceverdelucca.it per aggiornamenti sull’iniziativa; tutti coloro che hanno riservato posti verranno contattati nuovamente per conferma o eventuali modifiche della prenotazione.

Annullate le marce non competitive

Il direttivo dell’associazione del oodismo non competitivo – Trofeo Podistico Lucchese ha sospeso tutte le attività dei calendari marce non competitive iscritte sia del 44esimo Trofeo Podistico Lucchese che del circuito extradomenicale Il sabato… si vince fino a data da destinarsi. “Il comitato Tpl – si legge nella decisione – analogamente a quanto deciso dagli altri comitati podistici, ha quindi stabilito la sospensione fino a data da destinarsi delle manifestazioni podistiche previste dai propri calendari, in modo da tutelare la salute pubblica come richiesto dal suddetto provvedimento. Nei prossimi giorni saranno assunte le decisioni necessarie in merito alla eventuale ripresa delle attività, in funzione dell’evolversi della situazione e della emanazione di ulteriori provvedimenti da parte delle autorità”.

Stando a quanto disposto salteranno le marce di domenica 8 marzo Passeggiata Fornacina a Fornaci di Barga e di domenica 15 marzo PittiniI Run Dog a Pittini (Borgo a Buggiano). Per Il sabato si vince saltano quelle di sabato 7 marzo Rotary Insieme si vince a Porcari e di sabato 14 marzo Trofeo A. Tintori di Montecarlo.

Salta il rally del Ciocco

A seguito delle ultime disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche l‘Organization sport events, in accordo con Acu Sport, ha stabilito il rinvio del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio a data da destinarsi, che verrà comunicata nel più breve tempo possibile. La decisione è stata presa in sinergia tra la società organizzatrice dell’evento sportivo e la Direzione per lo Sport automobilistico dell’Automobile club d’Italia (Aci).

Barga annulla il mercatino artigianale

L’amministrazione comunale di Barga ha annullato il mercatino artigianale previsto per la seconda domenica del mese (8 marzo).