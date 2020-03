“L’unico modo in cui l’Italia può contagiare il mondo? Con la sua arte e la sua cultura”. Parla così Andrea Colombini, presidente e direttore artistico del Puccini e la sua Lucca international Festival, a margine del trionfale Puccini Opera Gala, il concerto svoltosi ieri (5 marzo) a Siviglia, nel salone principale dell’Hotel Alfonso XIII.

Uno spettacolo unico, di fronte ad oltre duecento persone ed alla presenza di tutte le più importanti personalità cittadine tra cui il vicepresidente della Camera di Commercio di Siviglia, molti generali della Legione Militare, il console generale britannico per Siviglia e l’Andalusia, il console generale per l’Austria e il console generale per l’Italia. Il maestro Diego Fiorini al pianoforte ha accompagnato i solisti Giovanni Cervelli e Pascale Coulombe in un repertorio che ha proposto le arie salienti del maestro nato a Lucca. L’evento è stato seguito da una cena a base di prodotti tipici della lucchesia e della Toscana.

L’appuntamento è stato sponsorizzato dal ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Confindustria Toscana Nord, Comune di Lucca, Lucca Promos, Camera di Commercio di Lucca, dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Giacomo Puccini e curato ds Sidebloom Marketing & Comunicazione.

La serata è stata introdotta da Andrea Colombini. “L’unico modo in cui l’Italia infetta il mondo – ribadisce il presidente del Festival – è con la sua grande cultura, la sua enorme arte e la sua capacità di fare intrattenimento. Questo resta sempre il posto più bello da visitare ed anche oggi lo ribadiamo: it’s safe to be here”.

“Il concerto rientra nella grande campagna di promozione Puccini in the World, sponsorizzata da tutti gli enti che hanno supportato la prima tappa a Siviglia – racconta Colombini -. La trasferta in terra iberica è stata anche l’occasione propizia per presentare i nuovi pacchetti turistici che il Puccini e la sua Lucca Festival, con la collaborazione di due tour operator, ha orchestrato per Lucca e per Torre del Lago. La volontà è infatti quella di essere fortemente presenti sulla lucchesia e sulla Versilia, per coadiuvare la promozione complessiva che si colloca nell’ambito del progetto ‘The Lands of Giacomo Puccini’. Nella serata di ieri, ben dieci tour operators hanno dialogato con i vertici del Festival, interessati ai pacchetti turistici per l’Italia: il sintomo più evidente che la paura non può arginare la bellezza”.