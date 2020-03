Festa della donna annullata, ma non sui social

L’8 marzo ai tempi del coronavirus, è una frase che domani forse si leggerà spesso ovunque sui media e la Città delle Donne ha voluto declinarla a suo modo, sui social.

#unamimosaper (hashtagunamimosaper) è un’idea che nasce in seguito alla cancellazione di tutto il calendario di iniziative legate all’otto marzo, a causa dei provvedimenti governativi di contenimento del coronavirus. Lo spettacolo Voci organizzato dall’associazione, insieme al Comune di Lucca e ad enciclopediadelledonne.it, infatti, è stato rimandato a data da destinarsi, non appena tornerà il “sereno” riguardo la pandemia che sta attraversando il nostro Paese e non solo.

Come si può partecipare ad #unamimosaper? Semplice, è sufficiente postare sul proprio account facebook od Instagram un pensiero, una frase (propria o citazione, non importa) oppure un video o una foto o una storia dedicando la propria mimosa virtuale a chi o a cosa si voglia, per celebrare questa giornata che il virus che imperversa nel mondo appannerà, ma non cancellerà.

Basterà inoltre scrivere #unamimosaper e taggare La Città delle Donne (@donnelucca su Facebook e @lacittadelledonne_lucca su Instagram) per creare una raccolta che sarà inserita in un album dedicato all’8 marzo 2020. C’è tempo fino al 15 marzo per riempire di mimose virtuali i nostri social.

Un modo per non sentirci isolate in questi tempi difficili e un modo per sentirci comunque unite (e uniti) in un giorno così importante.