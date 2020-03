Carnival Experience, successo dell’evento a Palazzo Mazzarosa

Una nuova forma di intrattenimento è stata presentata sabato (29 febbraio). Dopo l’evento di presentazione organizzato a Palazzo Tucci lo scorso aprile 2019, cult.ora, associazione culturale lucchese, ha messo in scena uno spettacolo immersivo itinerante nelle splendide sale del Palazzo Mazzarosa, all’Atelier Ricci.

L’evento è stato possibile solo grazie al grande lavoro di squadra e al sostegno di Birindelli Auto, Colle delle 100 bottiglie e Naturanda (Bartoli Spa).

Tanti i commenti entusiasti ricevuti dagli ospiti invitati. Francesco Cerasomma, fondatore di Promolucca Editrice, ha commentato così: “Partecipare alla prima edizione di Lucca 360° Carnival Experience è stata un’esperienza emozionante da ogni punto di vista. Essere riusciti a coinvolgere aziende con prodotti tipici lucchesi di primissima qualità, in un percorso poetico e musicale e di intrattenimento di sicuro valore culturale e con una formula innovativa di stampo nordico, ha lasciato il segno”.

Pone l’accento sull’innovazione il professor Paolo Corti, responsabile della Carnival Lab Academy, che ha riconosciuto l’evento come “una formula innovativa per dare valore ai nostri prodotti, un modo nuovo di fare turismo”.

Anche la federazione delle Pro Loco della Provincia di Lucca ha apprezzato molto l’iniziativa. “Bellissima manifestazione. Ottima l’organizzazione e molto bravi e appassionati sia il gruppo cult.ora che gli artisti che si sono esibiti. Mi è piaciuto il modo di coinvolgimento delle aziende del territorio. Ho visto un pubblico interessato e divertito. Questo è un ottimo metodo di collaborazione per lavorare in rete. L’importanza di queste iniziative e il metodo adottato di collaborazione tra cittadini, attività, istituzioni ed associazioni è il modo giusto per valorizzare il territorio.” ha commentato Enrico Tessa, Responsabile del servizio civile regionale ed Esperto Unpli.

Cult.ora è un giovane team composto da professionisti con esperienze diverse in diversi settori. Ciò che li riunisce è la voglia di collaborare e mettersi in gioco nella realizzazione di progetti capaci di scardinare le regole e aprire nuove strade invitando il cittadino insieme al turista curioso, coinvolgendo l’agricoltore, il ristoratore, la guida turistica locale, l’archeologo, lo storico d’arte, l’artigiano e il sommelier, la danzatrice e il musicista, editori, scrittori e teatranti e tante altre eccellenze culturali e produttive che abbiano voglia di raccontarsi e creare delle sinergie interessanti.

“Il nostro obiettivo è far sistema e mettere in luce ciò che già esiste come attività e iniziative di profonda importanza per il territorio. Dalle molte iniziative delle associazioni di Guide Turistiche locali alle tante eccellenze enogastronomiche che già si radunano in vari eventi durante l’anno. Lucca e la sua provincia è ricchissima di risorse, dall’agricoltura sostenibile al grande spessore dell’offerta artistico-storico-culturale. Gli esempi sarebbero infiniti e il fatto che ci siano realtà che da sempre si impegnano a creare eventi culturali per il cittadino e per nutrire il turismo slow in città, ci stimola a perseguire nei nostri intenti. Non è una fiera espositiva né una competizione tra player di settore ma l’unione delle diverse singolarità e potenzialità del nostro territorio. Inclusione come volano innovativo”, ha tenuto a precisare il Team di cult.ora a margine dell’evento.

“Abbiamo trovato – conclude Linnea Malmberg, presidente dell’associazione – un nostro format per esprimerci e sperimentare. Adesso vogliamo andare avanti unendo l’amore per la tradizione locale ad innovative tipologie di collaborazione. Tutto ciò aprendo gli occhi ed il cuore nella ricerca mirata ad un ampio risultato. Questo ci porta a tutto tranne che ad un percorso scontato o già definito”.