Un open day virtuale alla Jam Academy di Lucca

Un open day virtuale per conoscere e scoprire l’offerta formativa del Bachelor of arts in production della Jam Academy Lucca. Giovedì 26 marzo la Jam Academy Lucca ha trasformato l’open day tradizionale in un open day virtuale, grazie al quale sarà possibile scoprire i corsi e conoscere le docenti e i docenti di musica con una semplice connessione web.

L’open day riguarda i corsi dell’anno accademico 2020-2021 del Bachelor of arts in production. Inoltre sarà possibile fissare colloqui individuali, assistere ad alcune lezioni in videoconferenza (didattica a distanza) e visitare lo studio di registrazione.

Dalle 10 alle 12 si terrà la presentazione del percorso di studi Bachelor in music production (piano degli studi, frequenza, esami, validità titolo di studi, costi e modalità di pagamento, Jam job placement, alloggi per studenti fuori sede, borse di studio); dalle 12 alle 14 lezione della unit Creative software technique; dalle 15 alle 17 visita virtuale allo studio di registrazione FP Recording Studio.

Per partecipare alla giornata di orientamento è necessario prenotarsi contattando la segreteria al numero 0583 957566, oppure inviando una mail: info@jamacademy.it.