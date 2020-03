Scuole d’inglese per ragazzi: perché sceglierle?

L’importanza della lingua inglese, oramai, è un dato assodato da qualunque cittadino. Grazie ad internet, infatti, le persone vivono in un mondo globalizzato ed interconnesso, dove l’inglese la fa indubbiamente da padrone. Non è raro, infatti, dialogare tramite i canali remoti con altre persone, residenti talvolta in angoli remoti del pianeta, grazie solo ed esclusivamente alla reciproca conoscenza della lingua inglese. Un fattore che diventa ancora più importante quando si parla di lavoro, specie in un paese come l’Italia avvezzo all’export e al turismo.

Lingua inglese: perché è importante parlarla sin dalla più tenera età?

Alle soglie del terzo decennio del nuovo millennio, la conoscenza della lingua d’oltremanica è diventato un mantra imprescindibile per qualunque cittadino. E questa regola vale, a maggior ragione, per bambini e ragazzi, coloro ai quali spetta, fra qualche anno, di tessere le fila del mondo che verrà. D’altro canto, numerosi ed autorevoli studi scientifici hanno dimostrato come l’apprendimento di una lingua in tenera età resti decisamente più impressa rispetto ad una acquisita in età adulta.

Ed è per questo motivo che risulta fondamentale, sin dalla più tenera età, imparare l’inglese, farlo proprio e saperlo parlare già dall’età infantile. E se i ragazzi bilingue partono indubbiamente avvantaggiati, grazie ad uno dei due genitori di madrelingua inglese, non si può dire altrettanto negli altri casi.

Da qui, di fatto, nasce l’esigenza dei genitori di far apprendere l’inglese ai propri figli, specie se quest’ultimi stanno frequentando una scuola dell’infanzia o primaria. D’altro canto, il nostro sistema scolastico, pur avendo fatto sensibili progressi negli ultimi 10/15 anni, consente difficilmente di poter ottenere un apprendimento della lingua inglese moderna, fluente e divertente per i ragazzi.

Ancorato a vecchi schemi didattici, l’insegnamento della lingua inglese nel nostro sistema scolastico risulta, talvolta, poco attraente e noiosa per gli alunni, che invece, viceversa, necessiterebbero di un metodo di studio snello e vivace, in grado di invogliare loro l’apprendimento dell’inglese. È plausibile, di conseguenza, che i genitori cerchino di implementare le conoscenze della lingua inglese dei propri figli, iscrivendo loro a dei corsi di inglese Lucca.

Insegnare l’inglese ai bambini: un’assicurazione per il loro futuro

Disporre di un docente di inglese specializzato nell’insegnamento a bambini e ragazzi, infatti, è di fondamentale importanza. In quella fascia d’età, l’apprendimento dell’inglese è più complicato di quanto possa apparentemente sembrare.

È importante, di conseguenza, che il docente sia serio e qualificato, in grado di erogare servizi didattici efficaci e comprovati, che vadano incontro alle esigenze di bambini e ragazzi, totalmente differenti, per quanto ovvio, rispetto a quelle che può manifestare uno studente in età adulta. L’interazione, in tal senso, risulta di fondamentale importanza. Quando si parla di bambini, infatti, è indispensabile che ci sia reciprocità nella comunicazione: i corsi online, per quanto concerne questa fascia d’età, sono poco consigliabili. È suggerito, invece, che sia presente fisicamente il docente, meglio ancora se il corso sia erogato alla presenza di altri bambini.

Oltre all’aspetto sociale, la comunicazione in inglese fra bambini, com’è stato dimostrato a più riprese, risulta più fluida se esiste un’interazione costante tra gli stessi. L’aspetto ludico, poi, risulta particolarmente importante, specie per coloro che hanno un’età inferiore ai 10 anni. Acquisire un’ottima conoscenza dell’inglese, sin in tenera età, è un regalo che qualunque genitore dovrebbe offrire ai propri figli.

Un’assicurazione per il loro futuro, in mondo in cui, fortunatamente, vengono premiate in misura sempre più costante le competenze. E l’inglese, in tal senso, rappresenta la prima porta per sfruttare, quando avranno raggiunto un’età adulta, tutte le opportunità che il mondo potrà offrire loro. Dai motivi di svago, come può essere un viaggio all’estero, sino a quelli di studio o professionali. E se oggi, inconsci, non vi diranno “grazie”, lo faranno, certamente, in futuro.