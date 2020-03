La primavera è arrivata, prenditi cura del giardino con questi semplici accorgimenti

La primavera è arrivata, la natura si risveglia, la vegetazione germoglia e il prato del giardino torna ad essere verde e folto. È quindi giunto il momento di intervenire e prendersene cura.

È il periodo migliore per fare i lavori di manutenzione del prato che renderanno il giardino bellissimo, pieno di vita e particolarmente rigoglioso.

Bastano pochi semplici accorgimenti per ottenere un manto erboso verde e ordinato, di seguito ti daremo qualche buon consiglio.

La cura del prato

Il prato è come una base di appoggio per le piante del giardino, per questo motivo deve essere folto e rigoglioso, ma anche avere un colore intenso e uniforme. Ottenere un colore uniforme non è così difficile, il tuo giardino può essere verde e ben curato, devi solo munirti degli attrezzi adeguati e seguire qualche consiglio per la sua manutenzione, tenendo conto dei suoi cicli naturali.

La primavera è il momento migliore per dedicarsi al giardino, prestando maggiore attenzione a quei dettagli che solitamente sfuggono durante i mesi freddi.

Solitamente si comincia a preparare il prato già a inizio marzo o comunque durante il mese, poiché è un periodo con un clima più mite e le temperature arrivano anche a superare i 15°.

Si può approfittare di queste temperature per predisporre il terreno alla semina. La prima cosa da fare è fare un taglio molto corto all’erba, puoi farlo usando un tagliaerba tradizionale oppure, se non vuoi affaticarti, puoi scegliere un robot tagliaerba come bosch indego , piccolo, compatto ma molto potente, dopo averlo avviato, taglia il prato da solo e ti permette di risparmiare tempo e fatica.

Dopo aver tagliato il prato, per continuare la cura e manutenzione del giardino, puoi eliminare le erbacce, possibilmente occupandotene in prima persone e con attrezzi manuali specifici. Puoi anche usare dei diserbanti per inibire la crescita di nuovi germogli delle erbacce. A questo punto, dopo aver scelto i semi più adatti alle proprie esigenze, si può procedere con la semina e alle irrigazioni periodiche, che dovranno essere frequenti ma con poca acqua.

Come evitare che il prato del giardino ingiallisca

Un problema molto diffuso dei giardini è il manto erboso ingiallito, per evitare questa spiacevole condizione bisogna prendersi cura del prato durante tutto l’anno.

Quando inizia la primavera bisogna intensificare la manutenzione per riparare i danni che l’inverno e il freddo hanno provocato al giardino. Si possono usare dei rulli appositi per posizionare nuovamente le zolle e assicurare alle radici un contatto migliore con la terra.

Questo è un buon periodo anche per usare il fertilizzante all’azoto, che stimola la crescita dei germogli: è consigliato usare la tipologia che rilascia lentamente e nel tempo i suoi principi attivi in modo da ottenere dei benefici a lungo termine.

Al termine della primavera e prima che inizino i mesi estivi, bisogna iniziare a intensificare la frequenza delle irrigazioni per contrastare gli effetti negativi del caldo e del sole, ricordandosi di farlo in serata, durante la notte o al mattino molto presto.

Infine, l’ingiallimento del prato può anche essere dovuto alla mancanza di aria e ossigeno delle radici, per cui, dovrai fare un lavoro di areazione periodica del terreno con dei rulli chiodati utili a fare dei fori, che permetteranno ad aria, acqua e fertilizzanti di andare più in profondità.