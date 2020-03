All’Anfiteatro dei libri si parla delle feste a palazzo nella Lucca del Sette-Ottocento

Prosegue il ciclo di appuntamenti con L’anfiteatro dei libri, l’iniziativa di Maria Pacini Fazzi editore, Radio Duemila e Fondazione Banca del Monte di Lucca che porta in radio letture di classici lucchesi, storia, curiosità e memorie cittadine. Una rubrica di letture per socializzare intorno e con i libri in questo momento di difficoltà. Tema della prossima puntata sarà Lucca Feste e Carnavale a Palazzo fra Sette e Ottocento con letture tratte da Vita lucchese nel 700 di Cesare Sardi e Casa Mansi Balli serate e ricevimenti a cura di Patrizia Giusti Maccari e Rosanna Morozzi.

Il programma viene trasmesso il venerdì e il martedì pomeriggio alle 15,30 sulle frequenze di Radio Duemila – 99.20