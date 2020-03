Jam Academy, domani l’open day ‘virtuale’

Continuare a progettare il futuro. È in programma per domani mattina (26 marzo), a partire dalle 10, l’open day virtuale per conoscere i corsi, le docenti e i docenti di musica dei corsi dell’anno accademico 2020-2021 del Bachelor of Arts in Production della Jam Academy di Lucca.

Il programma prevede l’inizio della connessione, attraverso la piattaforma zoom, alle 10. Alle 10,30 inizio del meeting con una presentazione generale del percorso di studi, titoli, validità e spendibilità; alle 11 il direttore della scuola Giampiero Morici per un saluto ai partecipanti; alle 11,15 si parla del piano degli studi e vengono presentate le Unit (materie) nel dettaglio; alle 11,45 di borse di studio. Segue l’intervento di alcuni docenti.

È ancora possibile fissare colloqui individuali contattando la segreteria al numero 0583 957566, oppure inviando una mail a info@jamacademy.it.