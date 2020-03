Virus, posticipati bandi per ‘Pinocchio Filatelico’ e ‘Master Geppetto’

A causa dell’epidemia Covid-19 la Fondazione nazionale Carlo Collodi ha deciso di rinviare i termini dei concorsi master Geppetto e Pinocchio Filatelico.

Il concorso dei costruttori di Pinocchio, ovvero Master Geppetto, si svolgerà nella piazzetta dei Mosaici del Parco di Pinocchio a Collodi il 10, 11, 12 e 13 settembre (e non più dall’11 al 14 giugno). Procrastinato al 21 luglio anche il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dei curricuum vitae per la preselezione .

Per consultare il bando basta andare sul sito www.pinocchio.it tenendo presenti i nuovi termini.

Pinocchio Filatelico. Rimandati al 2021 i termini per il concorso Pinocchio Filatelico. L’emissione dell’annullo filatelico e la contemporanea realizzazione delle due cartoline e del folder sono rinviate al 7 luglio 2021, in occasione delle celebrazioni per il 140esimo della prima pubblicazione delle Avventure di Pinocchio a puntate sul Giornale per i bambini.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e l’invio delle proposte grafiche è prorogato al 31 marzo 2021. Anche questo bando si più consultare sul sito www.pinocchio.it