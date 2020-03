Cineforum Ezechiele dona 1000 euro al San Luca

L’associazione Cineforum Ezechiele 25,17 ha donato mille euro all’ospedale San Luca. Un gesto che arriva in questo difficile momento di emergenza che, purtroppo, ha visto chiudere anche le porte dei cinema.

“In queste settimane in cui è necessario rimanere in casa il Cineforum Ezechiele – scrive il presidente Maximiliano Dotto – sta consigliando ai nostri soci con la newsletter settimanale una serie di film di qualità da vedere in tv o in streaming”.

“Abbiamo ritenuto però importante come associazione – spiega – dare anche un segnale in più di vicinanza alla nostra comunità e a chi quotidianamente opera in prima linea con impegno, sacrificio e coraggio a fianco dei malati e come associazione abbiamo donato 1000 euro all’ospedale San Luca. Con la speranza – conclude – che con l’unione della forze, del rispetto delle regole, del sentirsi comunità riusciremo a superare questa difficile prova per tornare a godere della bellezza dello stare insieme“.