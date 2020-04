Comics, successo per l’asta online a favore degli ospedali

Si è chiusa ieri sera (31 marzo) con uno show in diretta streaming sui canali social di Lucca Comics & Games l’asta online realizzata in collaborazione con Associazione Area Performance Onlus e Catawiki. L’ultima ora di rilanci ha contribuito ad accrescere la raccolta dei fondi destinati al sistema sanitario toscano, in particolare al potenziamento dei punti di accesso alle strutture ospedaliere, come annunciato nei giorni scorsi. I lavori sono già iniziati e saranno conclusi al più presto.

Mattatori della serata, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina e il director of art Cosimo Lorenzo Pancini, insieme a importanti esponenti del mondo del fumetto e del fantasy come Paolo Barbieri, Federico Bertolucci, Daniele Caluri e Lucio Parrillo, David Messina e Andrea Musso, Alberto Pagliaro e Ivan Cavini, che si sono collegati dalle loro case o intervenuti in chat, aggiungendo all’asta alcune opere realizzate a sorpresa appositamente per il pubblico dell’evento e che quindi sono state aggiudicate al momento. Firmati da Paolo Barbieri e da Lucio Parrillo il bellissimo drago battuto all’asta per 1.013 euro, e l’emblematica infermiera – omaggio al personale sanitario che si sta battendo in prima linea in questi giorni – aggiudicato ad un fan per 1.251 euro.

80 minuti dal vivo che sono riusciti a far rivivere in rete lo spirito dell’artist playground di Lucca Comics & Games: arte collaborativa dal vivo e libera, con 8 artisti, un collezionista-donatore e più di 60 opere aggiudicate all’asta. Disegni e tavole originali realizzati, tra gli altri, da Don Rosa (creatore della genealogia della famiglia dei paperi Disney il cui papero è stato battuto per 950 euro), Bruno Brindisi (con uno splendido e unico Dylan Dog nei panni di Tex battuto all’asta per 600 euro, e donato da Sergio Bonelli Editore che collabora generosamente alle iniziative di Lucca Comics & Games), Alex Alice (già Angoulême Guest of Honour a Lucca Comics & Games 2019 la cui opera è stata aggiudicata per 600 euro), Thomas Astruc (autore della serie Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir), Shen Comix (talento dei comics su Instagram con quasi 2 milioni di follower), Nicolas Petrimaux (eclettico autore francese di Fate Fuori Ramirez con un’illustrazione battuta per 500 euro). E ancora incredibili omaggi ad alcuni dei personaggi più amati dell’animazione e del fumetto mondiale: Neon Genesis Evangelion, Spider-Man e Venom tra tutti. Le opere sono state realizzate nel corso dell’edizione 2019 di LuccaComics & Games grazie anche alla collaborazione degli editori, tra i quali Panini, Star Comics, Edizioni BD, 001 Edizioni, Beccogiallo, Tunué, Il Castoro, Coconino, SaldaPress.

La serata è proseguita con la programmazione straordinaria di Lucca Comics & Games. Roberto Recchioni è stato l’ospite speciale della puntata dedicata al Live Drawing sul canale Twitch del festival e a seguire l’artista statunitense CJ Draden in diretta dalla Florida ha dedicato una performance speciale a tutta la community. Un vero palinsesto di puro intrattenimento firmato LC&G.

La direzione dell’azienda Usl Toscana Nordovest esprime il proprio caloroso ringraziamento agli organizzatori dell’asta, agli artisti che hanno donato le opere, alle persone che hanno partecipato acquistandole. “È davvero importante per tutti i lavoratori del servizio sanitario nazionale sentire l’affetto e la vicinanza della popolazione – sostiene il dottor Tommaso Bellandi, direttore Uoc sicurezza del paziente dell’Asl Toscana nord ovest e presidente della Società italiana di ergonomia e fattori umani (Sie) -. Il sostegno concreto, con contributi economici, è fondamentale per affrontare le esigenze che si sono presentante con l’emergenza, per allestire dispositivi di protezione individuale e collettiva degli operatori sanitari, come quelli acquisiti grazie a questa donazione. I pannelli a protezione delle postazioni di accesso nelle strutture sanitarie sono già stati installati in alcuni presidi ospedalieri e territoriali, presto riusciremo a coprire l’intera rete dei punti di accesso alle strutture. Un ringraziamento particolare agli artisti che in questo momento dedicano creatività e ingegno a raccontare l’enorme sforzo che i lavoratori della sanità stanno facendo e per comunicare alla popolazione i comportamenti da seguire per prevenire il contagio”.

La raccolta straordinaria realizzata per la lotta al Covid-19 non intaccherà l’impegno pluriennale del festival toscano e di Catawiki a favore di Emergency, a cui l’Area Performance devolverà comunque 5mila euro.