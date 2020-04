Su Youtube la sitcom comica ambientata sulle Mura di Lucca

Uscirà oggi (2 aprile) la sitcom Km zero che racconta le divertenti disavventure di due scanzonati amici che con l’arrivo della primavera decidono di affidarsi al jogging per ritrovare la forma per l’estate ma che di fatto non riescono mai a raggiungere l’obiettivo di arrivare al chilometro sperato e da qui il titolo appunto che suona come una sentenza, chilometri zero.

L’idea è dell’attore e comico versiliese Stefano Martinelli noto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione da oltre 7 anni nel game show di Mediaset Avanti un altro in onda su Canale 5 condotto dalla coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti dove interpreta il personaggio dell’atleta totale italiano. Sul grande schermo è stato diretto da registi quali Leonardo Pieraccioni, Paolo Virzì, Matteo Garrone.

“È nata per caso – racconta Martinelli – Passeggiavamo sulle mura di Lucca insieme a Francesco Ciccio Toccafondi, amico e comico pratese con il quale abbiamo partecipato all’ultimo film di Alessandro Paci Non ci resta che ridere in uno sketch dove veniamo miracolati da un’imperturbabile Gesù interpretato da Massimo Ceccherini. E chissà che quel miracolo non l’abbiamo ricevuto davvero quando eravamo seduti sulle panchine di legno con i nostri quaderni degli appunti dove scriviamo i nostri progetti, esclusivo pretesto per tornare a divertirci insieme nel tempo libero dopo che girammo insieme la sitcom Bagnini ambientata al Bagno Impero di Marina di Pisa”.

“Rimanemmo fermi meravigliati a osservare tutto il movimento colorato intorno a noi – prosegue la nota – tra chi arrivava spedito sul risciò, chi camminava, chi portava a spasso il cane, quelli che facevano jogging, i turisti in bicicletta… Dovevamo per forza girarci qualcosa, sembrava di essere proprio dentro un set cinematografico e guardammo stupefatti alcuni per quanto corressero e fossero bravi a mantenere il ritmo e la costanza quando li vedevamo passare più e più volte commentando in tono sarcastico Noi non ce la faremo mai e invece poi ce l’abbiamo fatta, seppur per finta, ma divertendoci nel weekend con la collaborazione ai testi di Andrea Mannelli e di Andrea Sabini che ne firma anche la regia ed il prezioso sostegno sul campo della mia fidanzata Veronica che si è adattata a tutti i ruoli che ci sono su un set, quali make up e fonica con il contributo ai costumi della giovane stilista Ylenia Toccafondi”.

“Il primo episodio – dicono – lo lanceremo oggi (2 aprile) alle 18, per poi condividere le altre sette ogni martedì e venerdì per tutto il mese di aprile sulla pagina Facebook e di YouTube di Comici Toscani sempre alle 18. Abbiamo pensato di condividerle in questo periodo per due motivi, innanzitutto perché rivedere una Lucca viva e colorata non può che far bene per far tornare il sorriso e la speranza negli occhi e il cuore di coloro a cui manca e secondo perché con le nuove restrizioni del decreto di rimanere nel raggio dei 200 metri, noi siamo perfettamente in regola e riusciamo finalmente a raggiungere i nostri obiettivi, ovvero chilometri zero”