Dopo la Prova del Cuoco, Careggine e la Garfagnana tornano protagonisti in televisione. I prodotti della terra garfagnina hanno conquistato Linea Verde, programma in onda su Rai Uno, ancora una volta grazie al re della pizza Gabriele Bonci.

In emergenza coronavirus tutti sono alla caccia del lievito per fare pane e pizza, diventato ormai introvabile. Gabriele Bonci ha spiegato come farlo a casa: il re della pizza, infatti, ha preparato il pane dopo a aver fatto il lievito, fermentando la mela con il miele di Careggine e utilizzando la farina di segale della Garfagnana.

Foto 3 di 3





Clicca qui per rivedere la puntata.