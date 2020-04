L’Accademie di Lucca: open day virtuale per i corsi di cinema, recitazione e pubblicità

L’open day diventa digitale per immaginare il futuro, anche in un momento di emergenza. L’Accademie, il polo formativo recentemente nato a Lucca per unire accademia di cinema, accademia di recitazione e accademia di pubblicità, sperimenta per primo in città una formula già adottata da grandi scuole e istituto soprattutto nel nord Italia: un appuntamento online, sabato (18 aprile), con il tradizionale open day, ma questa volta, viste le circostanze, tutto virtuale. Perché, anche in un momento di crisi come questo, non passi la voglia di progettare il futuro, purché in totale sicurezza.

Sabato (18 aprile), dunque, dopo aver presentato richiesta di accesso sarà possibile accedere a un ambiente virtuale in cui, a partire, alle 9,45, dal saluto di benvenuto del direttore di Accademia Cinema Toscana, Emiliano Galigani, gli interessati potranno scoprire che cos’è L’Accademie, le offerte formative del polo, i benefits e le caratteristiche delle Accademie di Cinema, recitazione e pubblicità, capire qual è il percorso più adatto alle esigenze di ciascun aspirante studente, andare alla scoperta degli ambienti di studio, approfondimento e lavoro, conoscere gli insegnanti, scoprire come funziona il career center, fondamentale per avviare i ragazzi e le ragazze che seguono i corsi di studio alle professioni scelte. L’Open day proseguirà per tutta la giornata.

“L’Accademie, la scuola dei mestieri straordinari è il primo polo formativo in Toscana che, in un campus diffuso nel centro di Lucca, unisce L’Accademia di cinema (act), L’Accademia di recitazione (art) e l’Accademia di pubblicità (touch), tre realtà distinte che si fondono e interagiscono nell’insegnamento delle diverse discipline, per formare i creativi, pubblicitari, registi, tecnici del cinema e attori di domani”.