Stati d’animo ai tempi del covid, via al gioco sui social

Taglio del nastro alle 12 di domenica prossima (26 aprile), sui profili Instagram e Facebook di Pindaro Acrobatica Aerea, del gioco social La valigia di Pindaro: sulla scia dei contenuti del libro Stati d’animo edito da Rrose Sélavy Editore di Tolentino, illustrato da Paolo Rinaldi e scritto da Beniamino Sidoti, attori autori e ospiti speciali leggeranno ogni domenica, fino al 6 settembre, 20 stati d’animo invitando – durante la settimana entrante – il pubblico a interagire in diversi modi, condividendo materiale e idee sui vari sentimenti passati in rassegna.

Il progetto, ideato dalla scuola di nouveau cirque Pindaro e condiviso con l’editore maceratese, vedrà ogni domenica la pubblicazione di una video-lettura di uno stato d’animo, ad opera di Leonardo Cecchi, fondatore della scuola pesarese e attore, Beniamino Sidoti, autore di Stati d’animo – nonché giornalista, ideatore di giochi e cofondatore di Lucca Games -, e altri “ospiti-lettori” a sorpresa, tra cui artisti e personaggi noti con radici nel territorio in cui opera la scuola, Marche e Romagna, e annunciati di volta in volta.

“Cercavamo un modo per stare vicini ai nostro allievi, e a tutto il pubblico che ci segue, in questo ormai lungo periodo in cui la scuola è chiusa per la pandemia in corso”, ha spiegato Leonardo Cecchi. Il libro di Beniamino, continua il fondatore di Pindaro, progetto nato nel 2014 a Pesaro grazie alla collaborazione con Nicole Amatori, “ci ha offerto per la seconda volta un valido spunto, con la qualità, lo slancio e la costante attualità dei suoi contenuti, per coinvolgere a distanza e in modo stimolante i nostri allievi, ma anche tutte quelle persone appassionate al teatro fisico, all’arte legata al corpo e alle emozioni che può trasmettere”.

Il libro scritto da Sidoti, già guida per lo spettacolo di fine anno 2018 di Pindaro al Teatro Sperimentale di Pesaro, vede le emozioni e i sentimenti come stati e terre da attraversare e visitare, lungo un viaggio coinvolgente, fantastico e fantasioso, che invita a esplorare immaginarie geografie interiori sempre attuali e, oggi, più che mai.

Per partecipare al gioco è sufficiente seguire il profilo Instagram @pindaroacrobatica e quello Facebook Pindaro acrobatica aerea: dopo la pubblicazione di ogni video-lettura la domenica alle 12 seguirà un post ideato e scritto da Beniamino Sidoti, sempre visibile nella home del profilo, che spiegherà l’input creativo a cui ogni persona è chiamata a rispondere.

Come? Realizzando una foto, o un video (sotto il minuto) o un’immagine (testo e grafica), che rappresenti per sé lo stato d’animo di quella settimana. Ogni post dovrà contenere l’hashtag #lavaligiadipindaro e quello dello specifico stato d’animo della settimana dopo la parola “pindaro”, come ad esempio #pindarofine. Fondamentale sarà taggare sempre, nel testo o nell’immagine, i profili Pindaro perché possano essere notificati, condivisi o commentati sulle pagine ufficiali durante la settimana, fino alle 00 di venerdì. Sabato poi, attraverso un sondaggio sulle storie di Instagram, sarà il pubblico a scegliere lo stato d’animo successivo.

Se è vero che molti inizi partono da una fine, Fine sarà lo stato d’animo da cui partirà domenica prossima il gioco La valigia di Pindaro. Il viaggio scalda i motori e chiede a tutti di fare lo stesso dentro di sé. Info e contatti sui social Pindaro Acrobatica Aerea e sul sito www.pindaroacrobatica.it.