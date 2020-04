‘Caleidoscopio musicale’ con Animando: il concerto è on line

Non c’è quarantena che possa fermare la musica. E il Centro di promozione musicale Animando risponde presente, dopo lo stop a tutti gli eventi dal vivo, con una rassegna di concerti on line.

Il prossimo appuntamento è domani (24 aprile) alle 18 sul canale Youtube dell’associazione con Caleidoscopio musicale, un recital lirico registrato nei Paesi Bassi diretto dal maestro Gianmaria Griglio con le voci del soprano Violetta Lazin e del baritono Wiebe Pier-Cnossen.

Griglio è un amico di Animando. Resta infatti memorabile il concerto Da Lucca all’Europa, che si è svolto alla chiesa dei Servi un anno fa, lo scorso maggio.

Nell’occasione il programma spazia fra generi diversi. Dopo la presentazione del maestro Griglio, nei 28 minuti di rappresentazione saranno eseguiti brani della tradizione lirica di autori quali Giordano, Ponchielli e Verdi (Dio di Giuda dall’opera Nabucco) e più moderni, fra i quali No te amo dello stesso Griglio, da un testo poetico di Pablo Neruda. Ma anche A call from the Vatican, tratto dal musical Nine di Maury Yeston – ispirato a un capolavoro del cinema italiano come 8 e mezzo di Federico Fellini.

Questo il link al concerto, cliccando sul quale si accede al video. La modalità Première fa scattare l’avvio solo all’ora stabilita per l’inizio della registrazione.