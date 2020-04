Il 25 aprile in streaming l’omaggio a Giorgio Gaber

In diretta streaming sui canali social della Fondazione Festival Pucciniano e in onda su Noi Tv, sabato (25 aprile) alle 15,30 andrà in onda lo spettacolo omaggio a Giorgio Gaber su testi di Sandro Luporini. Un omaggio per celebrare il 25 aprile con “libertà” questo straordinario sodalizio artistico.

Era in programma il 25 aprile dal vivo a Torre del Lago nell’auditorium Enrico Caruso nell’ambito della rassegna Leggende in Musica percorsi musicali della canzone d’autore, ideata e prodotta da Pierluigi Stefani. Fermata dal Covid19 la rassegna è stata rinviata a data da definire ma la Fondazione Festival Pucciniano e la società di produzione dello spettacolo Mpl communication hanno deciso di regalare questo spettacolo nella stessa data con la messa in onda di una registrazione live dello spettacolo realizzata ante Covid.

La data è una data significativa, per quella parola libertà ricorrente nei testi ideati da Luporini e cantati da Giorgio Gaber; quale miglior modo per ricordare e celebrare l’empatia intellettuale tra questi due grandi artisti con uno spettacolo che comincia proprio con la canzone simbolo della vita artistica di Gaber e del suo Teatro canzone, Libertà.

E con questo spettacolo festeggiamo anche Sandro Luporini che il prossimo luglio compirà 90 anni.