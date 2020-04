Sbarca su Zoom il laboratorio corale di Manuel Del Ghingaro

Il laboratorio corale di Manuel Del Ghingaro si rinnova in questo periodo e sbarca su Zoom.

“Riusciamo a mantenere la regolarità degli incontri attraverso la piattaforma Zoom, facendo attenzione anche alla privacy delle persone coinvolte, consapevoli che vi è differenza dagli incontri che facevamo fino a poco tempo prima della quarantena – dice Manuel Del Ghingaro, ideatore del progetto – L’idea di continuare nasce dalla voglia di fare musica insieme e dallo stare insieme, principi base per un coro e per fare musica in generale”.

Le prove vengono effettuate in modo diverso dal solito: il maestro spiega e poi dà modo ai coristi di poter fare domande uno alla volta, canta la parte delle singole sezioni del brano in oggetto di studio e al termine i coristi chiedono l’eventuale ripasso di una battuta o dell’intero frammento musicale. Tutto questo viene svolto con accuratezza ma anche con divertimento, una risata e scambio di saluti, sempre sperando che la linea internet possa garantire l’integrità della prova.

Il progetto è basato sull’insegnamento della teoria musicale come chiave per aprire le porte del linguaggio della musica. Si approfondiranno anche la comprensione delle dinamiche corali e la loro attuazione. I coristi che partecipano a questo laboratorio provengono da realtà parrocchiali nelle quali il canto è visto come un servizio senza approfondimento dello stesso. In questa realtà si va a trattare ogni stile musicale, partendo dalla storia fino ad arrivare, passando per la teoria musicale, alla pratica.

Un percorso articolato ma spiegato in modo semplice e comprensibile a tutti. Il laboratorio corale nasce dalla voglia di avvicinare alla coralità non solo studenti di scuole di musica e istituti musicali, ma anche persone che hanno esperienza di coro. Il laboratorio è anche aperto a coloro che non hanno mai fatto esperienza corale e che vogliono iniziare un percorso musicale.

Non ci sono limiti di età e di capacità ed è aperto anche ai ragazzi. Vengono approfonditi sia la conoscenza del proprio corpo, la propria voce, l’atteggiamento nel coro, le varie tecniche vocali, lo spartito, il gesto del direttore, il significato e la sua attuazione.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare Manuel Del Ghingaro al 334.7047098 oppure m.delghingarodirector@yahoo.com.