Bagni, il coronavirus non ferma il teatro scuola: la 27esima edizione sarà online

L’emergenza coronavirus non ferma il teatro scuola di Bagni di Lucca, che diventa un simbolo di speranza del paese. La storica rassegna partirà lunedì (27 aprile) via web. “Quest’anno – le parole dello staff della manifestazione – la rassegna non aprirà i battenti come di consueto dal teatro accademico, ma attraverso la modalità web. La nostra lettera quest’anno sarebbe stata la C… come comunità, civile, civico, ma anche come coronavirus. La rassegna si trova per la prima volta in 27 anni ad affrontare un’emergenza planetaria di portata globale ma non si ferma. La rassegna ai tempi del coronavirus non si ferma. Quindi anche C come coraggio: il coraggio di andare avanti”.

“Nonostante l’emergenza data dal Covid-19 e tutte le sue conseguenze – si legge nella nota del Comune – gli amministratori di Bagni di Lucca ci tengono a dare un segnale di positività. Le scuole si sono attivate con la didattica a distanza dimostrando la grande forza del nostro corpo insegnati e Bagni di Lucca, come da tradizione, vuole manifestare la propria vicinanza ai docenti e dimostrare sensibilità verso la cultura in tutte le sue forme. I problemi sono molti e ci colpiscono tutti, ma non dobbiamo dimenticare l’importanza della cultura e della formazione anche in un momento tanto difficile. Lunedì (27 aprile) alle 10, grazie all’associazione Il Circo e La Luna Asd, inaugureremo la 27esima edizione della rassegna del teatro della scuola con il progetto ‘Pillole Teatrali’, teatro online“.

“L’amministrazione – proseguono – è molto lieta di accogliere la Fase 2 del nostro paese con un iniziativa che evidenzia la voglia di ripartire insieme. Il progetto Pillole Teatrali dimostra la capacità di riadattarsi al cambiamento portato alla nostra vita dal Covid-19. Per tutelare la nostra salute in questo momento non possiamo ritrovarci tutti insieme nel nostro bellissimo teatro accademico, ma questo non fermerà la nostra Rassegna che arriverà direttamente nelle case di tutti. Per questo progetto Bagni di Lucca ha scelto di collaborare con Michela Innocenti e l’associazione sulturale Il Circo e la Luna perché è un gruppo cresciuto sul territorio che si è occupato di temi importanti sui palcoscenici e nelle scuole. Oggi i docenti e gli artisti saranno a disposizione in seminario online con un calendario di appuntamenti di approfondimento e di formazione. Tramite un link e una password sarà possibile accedere alla diretta streaming e partecipare”.

“Non ci possiamo fermare – le parole di Michela Innocenti – perché siamo certi che oggi più di sempre c’è bisogno di arte, creatività, cultura, in una parola c’è bisogno di bellezza, di quella bellezza che nasce come un diamante dalla pressione della pietra e che brilla perché moltiplica la luce. Questo vogliamo essere noi oggi, tante piccole luci che risplendono nel buio da cui faticosamente, coraggiosamente, il nostro paese uscirà

presto”.

I dettagli della manifestazione

Il teatro ospiterà virtualmente una serie di professionisti che fanno parte del nuovo team della rassegna e che svilupperanno diverse sessioni di formazione rivolte ai docenti ma non solo. Nasce così il teatro scuola online: Pillole Teatrali. Un calendario di appuntamenti di approfondimenti e brevi sessioni di formazione in diretta streaming con i docenti della rassegna del teatro della scuola

I protagonisti degli webinar saranno: Michela Innocenti attrice, doppiatrice e performer, Alessandro J. Bianchi attore regista e formatore, Laura Martinelli attrice e regista, Sara Leona Santini artista ed esperta in I.A.A., Patrizio Olivares artista e musicista, Helga Battaglini scrittrice e performer, Vincenzo Lombardi pedagogista olistico.

Per informazioni è possibile contattare: teatrodellascuolarassegna@gmail.com, michelainnocenti@gmail.com

cultura@comunebagnidilucca.it.

Tutti i seminari di formazione sono aperti e completamente gratuiti.