Festa della Liberazione, anche il lucchese Manuel Del Ghingaro sul palcoscenico digitale

Domani (25 Aprile) alle 16,20, in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione Sul palco della vita Aps Acli arte e spettacolo di Perugia, il cantautore lucchese Manuel Del Ghingaro eseguirà Nessun Dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini, in una trascrizione pianistica. Tanti gli artisti che si incontreranno sul palco digitale per un concerto dal titolo Distance Unites (He)Arts in tempo di covid19. Canada, America, Cile, Australia, Indonesia, India, Nigeria, Congo, Romania e Italia saranno insieme ‘in diretta’ nel giorno della Festa della Liberazione d’Italia.

“Ho accolto con grande piacere questa iniziativa che mi è giunta con sorpresa in questo periodo in cui la musica si è completamente fermata – racconta Manuel Del Ghingaro -. Nella mia esecuzione, breve ma intensa, ho voluto rappresentare Lucca e la sua cultura musicale con il più grande esponente di tutti: Giacomo Puccini. Oltre al concerto, dall’organizzazione imponente per poter raggiungere tanti artisti da tutto il mondo, vi è anche il nobile scopo di aiutare a raccogliere fondi per la Protezione Civile”.

Il concerto sarà in trasmesso live streaming sulla pagina Facebook dell’associazione e su YouTube. Il video dell’esibizione di Manuel Del Ghingaro sarà disponibile, dopo l’esecuzione, anche sul canale YouTube e sulla Pagina facebook del musicista lucchese.