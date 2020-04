Lucca nella storia, nasce sui social una web serie

Una web-serie con Lucca come protagonista. È l’idea di Fabricio Christian Amansi.

Al centro della storia c’è un nuovo eroe, Francesco. In una Lucca medievale/rinascimentale e moderna Francesco percorrerà la storia incontrando personaggi fantastici e reali da affrontare e, a volte, combattere.

Si parte da un presente distopico: giudici corrotti, mariti senza lavoro, fidanzati destinati alla violenza, assistenti sociali che maltrattano gli anziani e un ragazzino vittima di bullismo. Da qui il pretesto per viaggiare attraverso il tempo e la storia di un uomo che cerca di rimediare alle tragedie del presente.

Siamo nel 1500: Francesco, un uomo, un marito, un padre, ingiustamente condannato attende solo di incontrare il boia. Nelle ore che precedono la sua morte scopre che sua moglie è stata assassinata e suo figlio scomparso. Francesco, che fino a quel momento è stato un uomo retto, pio e sottomesso al volere di Dio sente nascere in sé un nuovo sentimento, quello della ribellione. L’uomo contro il male. Francesco decide di ribellarsi al suo destino, di non essere più un burattino nelle mani del fato ma di diventare lui stesso la sua fortuna.

Francesco l’uomo nuovo non perde la sua umanità e durante la sua battaglia sposa anche le cause degli altri. Nasce così un nuovo eroe, un uomo destinato a vivere in solitaria che attraverso la storia dei personaggi lucchesi realmente esistiti, le paure e le leggende legate all’architettura della Lucca medievale. Amerà, soffrirà e lotterà per una speranza.

