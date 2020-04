Lucca si risveglia, da ‘Nessun dorma’ a ‘Vincerò’ e il video diventa virale

Un video di pochi minuti con le immagini di Lucca deserta che si ridesta dopo il lockdown. Da Nessun dorma a Vincerò, sempre sulle arie di Puccini.

Il video, realizzato dalla www.pgmedia.it su fotografie di Dante Luci, vuole essere un ringraziamento a Lucca e tutti i lucchesi ed un invito a restare a casa e rispettare la terra.

Il video breve, intenso ma molto emozionante che mostra una città di Lucca in un silenzio assordante per poi destarsi sul crescendo musicale, in soli tre giorni dalla pubblicazione ha realizzato 11mila visite.