L’associazione Kairòs in collaborazione con il Comune di Lucca ha ideato la pagina Facebook Qui e Ora con lo scopo di diffondere arte e cultura, per creare un palcoscenico virtuale, accessibile e fruibile da tutti. Un luogo dove artisti di vario genere e natura possono continuare ad esibirsi e a diffondere le loro idee.

“Le nostre vite sono state colte di sorpresa, e con loro i nostri legami, le nostre passioni – si legge nel manifesto della pagina –. L’emergenza che stiamo fronteggiando ci impedisce temporaneamente di muoverci liberi, di stare vicini, di respirare l’aria di un teatro, di una mostra, di un concerto in uno spazio aperto, ma non può fermare la passione, la creatività e il bisogno intenso di comunicazione degli artisti e del loro pubblico. Lo spettacolo, la musica e i loro spazi naturali torneranno presto. Ma tutti noi, protagonisti fuori e dentro il palcoscenico, stiamo già tornando. Dove? Quando? Qui e Ora”.

Le iniziative della pagina sono interamente gestite da Kairòs. “L’idea principale che ci ha spinto a dar vita all’iniziativa Qui e Ora – dice Federico Pesci presidente dell’associazione – è quello di costituire uno spazio a Lucca per poter fare spettacolo dal vivo. Naturalmente il progetto dovrà essere in linea con le normative che il governo adotterà sul tema della sicurezza. Attualmente stiamo organizzando un palinsesto giornaliero per la pagina Facebook abbiamo qualche asso nella manica, dalla prossima settimana partiremo con una stand-up di un famoso comico di Zelig e in questo week end abbiamo organizzato gli eventi di inaugurazione”.

L’attività di Qui e Ora partirà questo fine settimana con un palinsesto già programmato. Domani (25 aprile) alle 18,30 ci sarà la diretta di Antonio Ciulla e Gionata. Il primo, noto più semplicemente come Ciulla è un cantautore, produttore e compositore di colonne sonore lucchese. Il suo primo disco Canzoni dal quarto piano, è uscito il pochi mesi fa. La diretta avrà inizio con una breve introduzione composta di immagini e parole per parlare di che cos’è per lui questo disco, suonerà qualche pezzo direttamente dalla sua stanzetta e parlerà a ruota libera come se davanti a sé avesse uno psicologo. Gionata, cantautore nato e cresciuto a Lucca, dopo aver militato nei Violacida si trasferisce a Milano, dove dà vita alla propria carriera da solista. Il sito Rockit.it lo ha definito “uno dei cantautori tradizionalmente intesi più interessanti in circolazione”. Durante la quarantena, Gionata ha sviluppato il progetto Pokémon versione Gionata. Un’avventura immaginaria con un suo alter ego nel mondo dei Pokémon, documentata con un profilo Instagram e culminata nel lancio su YouTube di un inedito, Game Boy, in versione 8-bit.

Domenica (26 aprile) alle 18,30 sarà il momento della diretta di Andrea Solinas e Francesco Scarpetti. Andrea Solinas si diploma in arpa con 10 e lode all’Issm Boccherini di Lucca sotto la guida di Laura Saviozzi. Si perfeziona al Cnsmd di Lione con Fabrice Pierre e Sylvain Blassel. Suona in orchestre come l’Opera di Parigi e il Maggio Fiorentino, collaborando fra gli altri con Zubin Mehta e Riccardo Muti. Francesco Scarpetti, nato a Lucca nel 1993, diplomato in Viola all’Istituto L. Boccherini di Lucca sotto la guida di Claudio Valenti. Al momento si perfeziona a Milano con Simonide Braconi, prima Viola del Teatro alla Scala di Milano. Dal 2016 al 2019 ha fatto parte dell’orchestra dell’accademia del Teatro alla Scala ricoprendo il ruolo di prima Viola.