Rinviata a data da destinarsi la mostra di Gudrun Schmidt

Cancellata e rinviata a data da destinarsi la mostra di arte contemporanea di Gudrun Schmidt. Raccontami una storia doveva essere allestita nella chiesa dei Legnaioli in piazza Bernardini dal 13 al 20 maggio ma a causa dell’emergenza sanitaria la mostra non potrà tenersi in quella data settimana.

L’artista visiva Gudrun Schmidt è una pittrice che anche scrive e tiene seminari per migliorare la creatività delle persone. Al centro della sua creatività è il suo lavoro astratto con tecnica mista, caratterizzato da complesse superfici multistrato, spesso intervallate da collage con frammenti di stampe o carta realizzate a mano.