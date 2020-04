100 palchi aperti per Emergency: c’è anche Jam Academy Lucca

100 palchi aperti per Emergency: c’è anche la Jam Academy Lucca. Da oggi (28 aprile) a giovedì da tutta Italia in streaming su Facebook, Instagram e Youtube, oltre 100 musicisti suoneranno per Emergency in diretta, da casa loro.

Con estremo entusiasmo Jam Academy partecipa all’iniziativa, proponendo 4 progetti musicali all’interno dei quali sono presenti studenti o docenti dell’accademia. Giovedì (30 aprile) alle 11, on line sulla pagina Facebook Jam Academy, ci sarà il video concerto di Radiokaos, Gaudatz, Effenberg e Andrea Biagioni.

Ecco il programma: Effenberg, Non mi riparo mai; Andrea Biagioni, Surferemo; Gaudatz Economia circolare; Radiokaos, La giostra.

Per informazioni: 0583.957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it. Jam Academy Lucca su Facebook: @scuolajam.