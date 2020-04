I siti di incontri più popolari in Italia

L’Italia è un paese europeo di successo, ciononostante i suoi abitanti affrontano le stesse problematiche degli altri. Come, ad esempio, la difficoltà di trovare nuovi amici e compagni di vita. Non è una sorpresa sapere che, di anno in anno, gli utenti dei siti di incontri vedono una crescita costante.

Tra l’altro, la qualità di questi utenti cresce anch’essa regolarmente. La gente non usa questo genere di risorse per curiosità, ma con l’obiettivo reale di conoscersi e, possibilmente, far nascere una relazione seria.

Si pensa che nei siti a pagamento ci siano più possibilità di trovare la dolce metà. Ma non è per niente così. In moltissimi fanno delle nuove conoscenze, una moglie o un marito anche nei siti d’incontri gratis. Oggi parliamo dei siti di incontri popolari in Italia.

Meetic.it: più di 2 milioni di visitatori al mese

Il sito di incontri Meetic, creato nel 2001, è popolare non solo tra gli italiani, ma anche tra le persone di tutto il mondo. E la quantità degli utenti del sito continua a crescere di giorno in giorno. A parte ciò, del sito parlano bene sia gli uomini, che le donne.

Meetic ha dei “rami” indipendenti, che si differenziano per la lingua dell’interfaccia. Potete sceglierne una delle tre, a seconda delle proprie preferenze: .com in inglese, .fr in francese e .it in italiano. Nelle recensioni del sito si parla dettagliatamente delle caratteristiche particolari di ognuna di esse.

L’enorme popolarità del sito è molto facile da spiegare. Dalle altre risorse analoghe si differenzia per le seguenti ragioni:

● la presenza di una enorme base di utenti abituali provenienti da diversi paesi;

● funzionalità intuitive e ben pensate;

● la presenza delle informazioni necessarie e risposte dettagliate alle domande degli utenti;

● la possibilità di scegliere un metodo di pagamento comodo e molto altro.

In aggiunta a tutto ciò, per tutti coloro che vogliono essere costantemente al corrente di quello che accade, gli sviluppatori hanno creato un’apposita applicazione mobile adattata ai dispositivi di qualsiasi sistema operativo.

Durante la creazione del profilo personale bisognerà caricare le proprie fotografie e rispondere alle domande del questionario. Solo successivamente potrete usare le funzionalità del sito.

E nonostante il servizio non sia completamente gratis, i prezzi per le sue funzioni aggiuntive sono assolutamente alla portata di tutti. Dunque ogni utente con uno stipendio medio può avervi accesso.

Lovepedia.net: dall’alto del suo milione e mezzo di visitatori al mese

Durante la registrazione alla popolare risorsa in rete italiana Lovepedia, dovete confermare l’indirizzo di posta elettronica. Tutte le immagini che avete caricato nel profilo, prima di essere visibili agli altri utenti del sito, passano una scruporosa verifica.

La severa moderazione può dunque scongiurare l’apparizione di fotografie che non appartengono agli utenti. Sul sito si ha una comoda funzione di scambio di messaggi privati, grazie ai quali è possibile:

● vedere la presenza di tutti i vostri ex e attuali interlecutori in linea;

● in cui si trova lo stato “invisibile”, che nasconde il vostro profilo sul sito;

● cambiare il proprio stato in “non in linea”;

● osservare in tempo reale come il vostro interlocutore digita un messaggio;

● spedire regali virtuali agli altri utenti.

Per conoscere un cittadino italiano, chiaramente, bisogna indicare tutti i paramentri nella ricerca avanzata: sesso, età, utenti solo con una foto profilo; utenti online. Di regola, nei grandi siti di incontri, non è facile attirare l’attenzione degli altri utenti a causa dell’enorme quantità di essi.

Nel mezzo di una tale quantità di profili simili, non è così semplice mettersi in risalto. In questo caso, meglio usare la funzionalità a pagamento che permette di avere la priorità nei risultati della ricerca, grazie alla quale il vostro profilo sarà visibile ad una maggiore quantità di utenti.

Su Lovepedia c’è la possibilità di bloccare qualsiasi utente con il quale non si abbia più voglia di comunicare. Può risultare utile nel caso in cui riceviate troppi messaggi dagli utenti che non vi interessano.

Nirvam.it: più di 2 milioni di visitatori al mese

Su Nirvam c’è un numero abbastanza grande di utenti, si hanno conversazioni spontanee e si ha la possibilità di usare la videochat. La registrazione al sito non è complicata, si svolge abbastanza velocemente, ma si può svolgere solo in italiano. Tuttavia, non è un problema per tutti coloro che non lo conoscono. Potete sempre usare un traduttore online sul vostro browser.

Qui, come negli altri siti di incontri, bisogna compilare un profilo, caricare delle foto che si possono anche nascondere, e mostrarle solo a tutti coloro che vi interessano.

Per le donne registrarsi a Nirvam è gratuito, mentre per gli uomini è a pagamento. Tuttavia, per gli uomini italiani, è possibile usare il sito gratuitamente per un periodo di prova di 3 mesi.

Al giorno d’oggi, gli incontri su internet sono un fenomeno abbastanza diffuso. Tra coloro i quali desiderano trovare la dolce metà si hanno sia uomini che donne. Dunque, i siti di incontri continuano, come sempre, ad accrescere la propria popolarità e a svilupparsi. Provateli anche voi!

Fonte: video chat online CooMeet.