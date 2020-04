Il lockdown in un video secondo il rapper Ramadon

“Andrà tutto bene. Ma è davvero così? Davvero cambieremo in bene?“. Inizia così il video di Alessandro Ramacciotti, in arte Ramadon rapper, studente del liceo sportivo Itis Lucca, che ha voluto esprimere il suo stato d’animo in un momento così difficile.

A 18 anni, non canta, ma racconta in un video arricchito di immagini come sarà il nostro futuro.

Video che anche lo stesso Club Unesco ha deciso di inserire sulla propria piattaforma online.

“Abbiamo lasciato sfuggire le cose veramente importanti della vita, le abbiamo sottovalutate, ignorate – dice Ramadon – un abbraccio, un bacio o una semplice parola. Queste sono le piccole ma grandi cose che riempiono la nostra vita”.