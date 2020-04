Virtuoso&Belcanto, concorsi e concerti sbarcano sul web

Viene confermato il festival musicale di Virtuoso & Belcanto nelle date dal 13 luglio al 26 luglio, giunto quest’anno alla quinta edizione. Dopo l’annullamento di eventi simili in tutta la penisola, proprio da Lucca giunge una notizia confortante per tutti gli appassionati di musica classica. Le strategie messe in campo dalla dirigenza dell’evento potranno essere replicate anche in altre città d’Italia, fungendo da apripista per un nuovo modo di vivere manifestazioni legate a masterclass e concorsi musicali:

“Il festival Virtuoso & Belcanto si è ritagliato una certa notorietà, anche internazionale, tra le attività estive per giovani musicisti di qualità nel mondo – dice il direttore artistico dell’evento Riccardo Cecchetti –. Abbiamo avuto un buon numero di persone che si sono già iscritte prima che scoppiasse la problematica relativa al virus (le iscrizioni per partecipare al festival sono partite il 1 dicembre 2019). Ci siamo trovati a quel punto di fronte a due scelte, rimandare e annullare l’evento, oppure inventarci qualcosa di nuovo”.

Al 28 febbraio il numero degli scritti è di ottanta persone, un numero significativo se teniamo in considerazione che la scorsa edizione il festival contava 160 partecipanti a fronte di 300 domande pervenute.

“Mi sono confrontato con tutti i docenti presenti alla manifestazione, che sono professori di musica nei più grandi i conservatori del mondo – prosegue Riccardo Cecchetti – I primi ad aprirmi gli occhi su una possibile soluzione sono stati i colleghi di Yale, che hanno modificato alcuni filtri a Zoom, il noto programma di videoconferenza, in modo da migliorare il suono in maniera sostanziale per la musica non amplificata di alta qualità. Purtroppo anche questo sistema ha dei limiti, ma è stato un primo passo verso la soluzione, che è arrivata pochi giorni dopo. Sono venuto a conoscenza di alcune piattaforme dedicate alle lezioni private di musica classica, che assicurano una qualità del suono molto alta. La piattaforma che utilizzeremo per il festival si chiama Appassio (appassio.com) ed è già impiegato dalla scorsa settimana dai tre più importanti conservatori tedeschi. Tutti i professori hanno accettato di buon grado di lanciarsi in quest’avventura”.

La piattaforma scelta permette di calibrare la qualità della connessione in base al momento, a discapito magari dell’immagine, ma è possibile mantenere una qualità e stabilità del suono anche in un situazione di bassa potenza della linea.

Anche gli studenti hanno accettato la soluzione proposta, di fronte ad un numero irrisorio di cancellazioni, il festival ha registrato comunque un significativo numero di iscrizioni.

“Nell’affrontare una situazione completamente inaspettata – prosegue – Virtuoso & Belcanto è il primo festival basato su un corso di perfezionamento che ha confermato la propria attività in pieno, senza alcun tipo di taglio ma solo con piccoli aggiustamenti”.

Il festival sarà pienamente attivo dal 13 al 26 luglio, con i corsi di perfezionamento, con i concorsi interni, con un’intensa attività di eventi pubblici, sia pure online, e con la speranza di poter realizzare almeno un paio di concerti a Lucca, all’aperto.

“Essendo la nostra una manifestazione che interessa musicisti di tutto il mondo dovremmo avere l’accortezza di superare alcune criticità, come il fuso orario che differenzia varie parti del globo. Le lezioni verranno organizzate in modo da affrontare questo problema. Un giorno si terranno il pomeriggio per coinvolgere gli studenti d’Europa e d’America e il giorno successivo, la mattina per chi si collega dall’estremo Oriente. La programmazione degli eventi pubblici, conferenze, incontri e seminari, sarà replicata in varie fasce per riuscire a coprire tutti gli orari, quasi a ciclo continuo”.

Anche a livello di costi, per gli studenti, sono state abbattute alcune spese, sono abbassate le quote di partecipazione e non ci sono più le spese di viaggio e pernottamento.

“La musica dal vivo non si potrà mai sostituire – precisa il direttore artistico – Ma data la situazione è una soluzione di alta qualità”.

Rimane confermato il concorso di musica da camera, sempre che vi sia la possibilità per i musicisti di riunirsi nelle date del festival, verrà mantenuto almeno un concorso per tutti gli strumenti solistici, ed anche la selezione il cui vincitore parteciperà alla stagione popolare 2021-2022 della filarmonica di Berlino, già presente nella scorsa edizione.

“Non vogliamo dimenticare la città di Lucca che ospita il festival – conclude – e siamo già in contatto per abbinare trasmissioni sulla città con il nostro palinsesto. In modo da far capire che Lucca non è solo un bellissimo luogo ma ha anche una grande tradizione musicale e stimolare, appena ci sarà la possibilità, una ripresa del turismo”.

Ufficialmente le iscrizioni sono aperte fino a fine maggio, ma il periodo per poter partecipare verrà prolungato per tutto giugno. Per registrarsi all’evento bisogna collegarsi al sito internet di Virtuoso & Belcanto.