La meditazione adesso sbarca sul web

Migliaia di persone connesse per meditare insieme on line. In occasione del 50esimo anniversario del metodo Sahaja Yoga, partner ufficiale dell’Unesco Center For Peace, sono previste in Italia tre iniziative gratuite per permettere a tutti di sperimentare alcune tecniche di meditazione e sciogliere le tensioni interiori restando nelle proprie case. A organizzare è l’associazione di promozione sociale Sahaja Yoga italia.

Il primo incontro on line è previsto domani (3 maggio) alle 18,30, quando si terrà una meditazione guidata in diretta streaming sul canale YouTube SahajaYogaIT. L’esperienza non richiede posizioni o abbigliamento particolari: basterà stare comodamente seduti e seguire le semplici tecniche proposte, per provare a raggiungere assieme uno stato di benessere a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. A seguire sarà disponibile online sul sito Sahajayoga50.org il percorso esperienziale interattivo “Una Madre per tutti”, alla scoperta di Shri Mataji Nirmala Devi (India 1923 – Italia 2011), che ha sviluppato nel 1970 il metodo Sahaja Yoga.

Martedì (5 maggio) alle 12 sarà quindi la volta di Connettiti Ora, flashmob internazionale che riunirà migliaia di persone da tutto il mondo per sperimentare insieme uno stato di armonia e pace interiore. L’iniziativa si svolgerà sul canale YouTube di Sahaja Yoga Italia. Il 5 maggio uscirà inoltre nelle librerie il volume Sahaja Yoga, la via spontanea alla Realizzazione del sé, pubblicato da Rizzoli (edizioni Bur), una selezione di dodici discorsi pubblici tenuti da Shri Mataji Nirmala Devi su un totale di oltre quattromila conferenze svolte in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook SahajaYogaItalia o scrivere a: info@sahajayoga.it .

“La meditazione – spiegano gli organizzatori – è uno stato di profonda quiete mentale pervaso da una sottile gioia interiore, in cui si è completamente immersi nel presente ma allo stesso tempo perfettamente consapevoli. Non si tratta quindi di una fuga dalla realtà, ma di un potente strumento per conoscere e migliorare se stessi, portando anche un cambiamento positivo nella società. Secondo le parole di Shri Mataji Nirmala Devi: in noi sta la pace, la bellezza, la gloria del nostro essere. Non possiamo cercarla fuori, dobbiamo andare dentro”.