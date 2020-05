L’emergenza non ha fermato le attività della scuola di musica Sinfonia diretta da Massimiliano Salotti. Dalla seconda settimana di marzo infatti la struttura ha attivato lezioni online di tutti gli strumenti. Ma non mancano nuove proposte. Proprio per rispondere alle diverse esigenze di tipo formativo, è in fase di partenza una sorta di sportello didattico, uno spazio dedicato a tutte le maestre, genitori, operatori specializzati per progettare unità didattiche musicali e trasversali dedicate alla Dad, sia della scuola dell’infanzia che primaria, uno spazio entro il quale sarà possibile anche riprogettare piccoli percorsi musicali misurati ad hoc per ogni singola necessità in vista di un rientro a scuola.

Al comando di questo nuovo progetto ci sarà la musicista Caterina Mancini che da sempre coordina una tra le più importanti iniziative didattiche sul territorio nazionale, La Fondazione Crl per la musica nelle scuole, e che idea e realizza percorsi di formazione e aggiornamento per maestre della scuola primaria e dell’infanzia riconosciuti dal Miur e con il sostegno dell’Osi e titolare della classe di Viola al liceo musicale Passaglia di Lucca. Gli operatori del progetto sono a disposizione per interventi online con i bambini in quelle classi dove è stata attivata la Dad con tempi e modalità da definire in itinere con le maestre e la coordinatrice del progetto. Sia lo sportello didattico che la Dad rientra nel progetto La Fondazione Crl per la musica nelle scuole e dunque senza costi per le scuole che già operano nel progetto ma anche a disposizione di nuove realtà interessate.

“Oggi possiamo dire un grande grazie a tutti i nostri soci che ci hanno manifestato e continuano a manifestare con la loro partecipazione ai corsi, l’affetto e la stima per il nostro lavoro – esclama il maestro -. Sono infatti tantissimi i bimbi, ragazzi e adulti che frequentano con passione e costanza le attività online proposte. Il nostro staff non perde mai la vivacità che da sempre lo contraddistingue sfruttando questo strano momento storico per studiare, fare approfondimenti, riunioni e dibattiti pedagogici e frequentare corsi di aggiornamento. Nuovi progetti per la prossima estate sono in via di definizione e molte sono le richieste di collaborazione con la scuola di musica da enti musicali anche stranieri che anche in questa occasione si fanno sentire presenti e solidali. Grazie veramente a tutti!”.