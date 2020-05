Al via il decimo censimento dei ‘Luoghi del cuore’

Al via la decima edizione del censimento I luoghi del cuore. L’iniziativa promossa dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo andrà avanti da oggi (6 maggio) al 15 dicembre. Tutti i cittadini, nei piccoli borghi e nelle grandi città sono invitati a votare i luoghi italiani che amano di più per vederli tutelati e valorizzati. Grazie a questo progetto infatti le persone diventano protagoniste del cambiamento e della riscoperta del proprio territorio.

I luoghi del cuore ha promosso e sostenuto 119 progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d’arte e di natura in 19 regioni. Nelle nove edizioni realizzate fino ad oggi, grazie a più di 7 milioni di voti ricevuti è stato inoltre possibile per il Fai costruire una mappatura unica di oltre 37 mila luoghi dalle tipologie più varie, che interessano oltre l’80 per cento dei Comuni italiani. I luoghi più votati verranno premiati, a fronte della presentazione di un progetto concreto: 50 mila euro, 40 mila euro e 30 mila euro saranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato, mentre il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video, storytelling o promozionale, realizzato a cura della Fondazione. Fai e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati, lanceranno inoltre il bando per la selezione degli interventi in base al quale tutti i proprietari e i portatori di interesse dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2 mila voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria sulla base di specifici progetti d’azione.

Per partecipare al censimento e dare il proprio voto è possibile andare sul sito www.iluoghidelcuore.it. Data l’emergenza sanitaria, in questa prima la votazione avverrà esclusivamente online, utilizzando anche un ampio ventaglio di materiali di condivisione social. Da quando sarà possibile, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo, con moduli di raccolta voti dedicati a ogni luogo del cuore, scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it .