“Capraia Akbar” di Giovanni Neri al “Il territorio racconta”

Prosegue la rassegna Il territorio racconta, promossa dal Comune di Capannori e dedicata alla scoperta degli autori del territorio. Domani (7 maggio) alle 19 si terrà la presentazione del libro Capraia Akbar di Giovanni Neri (Ctl editore). È possibile seguire l’evento in diretta sul canale Youtube del Comune (clicca qui). L’autore risponderà anche alle domande che il pubblico gli porrà nella chat.

Un gruppo di terroristi islamici nascosto a Capraia, un duplice attentato destinato a scuotere il mondo, un vecchio maresciallo dei carabinieri vicino alla pensione, un’isola che annega nel buio e nel gelo di una notte di pioggia torrenziale. A metà strada tra il romanzo e la cronaca, Capraia Akbar racconta quello che potrebbe succedere dopo la sconfitta di Isis in Medio Oriente e l’ondata di attentati dei lupi solitari in Europa. Serrato come un giallo, spietato come un pulp, Capraia Akbar vi terrà avvinti fino all’ultima pagina con un finale a sorpresa che non potevate immaginare.