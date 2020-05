Il cinema Moderno torna ad ‘accendersi’ per i David di Donatello

I cinema? Ritorneranno presto ad accendersi. È questo il messaggio che lanciano anche le strutture lucchesi in occasione della cerimonia per la consegna dei David di Donatello in programma domani (8 maggio).

Nello specifico, il cinema Moderno di via Vittorio Emanuele alle 21 accenderà le sue luci per ricordare che i cinema “presto torneranno a far sognare”.

L’appuntamento è fissato, l’hashtag anche: #accendilcinema.