Wom fest, la quarta edizione si trasferisce online sui social

A partire da venerdì 15 maggio, ogni 2-3 giorni, Wom fest pubblicherà sui propri canali social una serie di video pillole che vedranno la partecipazione di sei artisti provenienti da mondi artistici diversi. Sei video diversificati quindi, tra live da casa, against the clock, tutorial e altro, comporranno il palinsesto della quarta edizione dell’evento organizzato dall’associazione Wom.

Le settimane di reclusione forzata, dovute all’emergenza coronavirus, hanno convinto gli organizzatori a non rimanere con le mani in mano, infatti hanno rinviato semplicemente il tutto all’anno prossimo, continuando nel frattempo a valorizzare quello spirito di talent scouting che da sempre caratterizza l’anima di Wom fest. Gli artisti coinvolti, infatti, saranno per lo più giovani promesse di quella scena musicale italiana che spazia dal cantautorato, al r’n’b fino all’elettronica. Inoltre ci saranno dei contenuti speciali come reading e tutorial realizzati da cari amici del festival.

La forza distruttiva del virus, che ha sconvolto radicalmente le nostre vite, non ha certo risparmiato il mondo dello spettacolo che, anzi, è stato uno tra i settori più colpiti e che conta più danni a livello economico. Gli spettacoli cancellati o rinviati sono migliaia e, per molti di questi, la trasposizione sulla rete rappresenta l’unica via percorribile per dimostrare vicinanza alla propria community.

Inoltre Wom fest home edition, insieme al consiglio Fratres provinciale del territorio di Lucca e Piana vuole cogliere l’opportunità di sensibilizzare sul tema della donazione di sangue che, nel periodo di crisi sanitaria attuale, si rivela essere ancora più importante.

La volontaria di Fratres, Elena Amato, sarà la protagonista di una video intervista nella quale spiegherà l’importanza di garantire la continuità del servizio trasfusionale e i protocolli messi in atto per donare in sicurezza.

Il visual della locandina di Wom fest home edition è stato curato, come sempre, dalla frizzante mano di Marco Sandreschi.

Programma: 15 maggio Sgrò, 18 maggio Novi, 20 maggio Push, 22 maggio Ethan, 25 maggio Andrea Ciacchini, 27 maggio Edoardo Florio Di Grazia