Insalata di riso: una base e tanti modi per arricchirla

Le belle e calde giornate di sole si stanno facendo sentire e con le temperature che si alzano la voglia di stare dietro ai fornelli diminuisce.

A venire in soccorso però c’è una ricetta che mette d’accordo tutti: l’ insalata di riso .

Si tratta di un piatto unico e completo e soprattutto molto versatile. Dal gusto fresco e goloso, l’insalata di riso è tra i piatti più consumati e preparati durante l’estate.

Molto facile da preparare non necessita nemmeno dell’uso dei fornelli e da una semplice base di riso possono nascere infine varianti, una più golosa dell’altra. È anche un ottimo piatto “svuota frigo” o perfetto per essere portato a lavoro per la pausa pranzo o per un pic nic.

Insomma, certo le occasioni per poter mangiare un abbondante piatto di insalata di riso non mancano ed è per questo che vogliamo darvi la nostra ricetta.

Insalata di riso: ingredienti

Come dicevamo non esiste una lista precisa degli ingredienti da usare per preparare l’insalata di riso. Questo piatto lascia libera scelta a tutti coloro che lo vogliono preparare e si possono inserire tutti gli ingredienti che più ci piacciono.

Basterà un po’ di fantasia o semplicemente aprire il frigorifero e vedere cosa c’è di fresco all’interno per poter preparare un’insalata di riso sempre diversa e buona.

Noi vi daremo gli ingredienti che vengono utilizzati più frequentemente per prepararla.

200 gr riso arborio

2 mozzarelle (circa 200 gr)

1 grappolo di pomodorini ciliegino

2 fette di prosciutto cotto (100 gr circa)

1 barattolo di mais cotto

2 scatolette di tonno

50 gr di wurstel

25 gr di olive nere e verdi denocciolate

Sale e pepe

Anche le dosi sono molto soggettive, ovviamente c’è da tenere in considerazione la quantità di riso che verrà usata. Si possono anche dosare ad occhio ma per una ricetta più completa vi abbiam fornito le quantità necessarie per 200 gr di riso.

Insalata di riso: come preparala

Passiamo ora alla fase più semplice e divertente della nostra ricetta, la preparazione dell’insalata di riso.

La prima cosa in assoluto da fare è quella di cuocere il riso in abbondante acqua salata, seguendo i tempi di cottura del riso che si è scelto.

Per questa ricetta consigliamo di scegliere un tipo di riso i quali chicchi siano fini e che rimangano ben compatti e separati fra loro dopo la cottura. Generalmente, i più indicati sono il riso Parboiled, Arborio, Veneria e Ribe.

Quando il vostro riso sarà ancora al dente lo scolate e lo passate direttamente sotto l’acqua corrente fredda. In questo modo bloccherete la sua cottura e successivamente lo versate in una ciotola molto capiente e lasciate raffreddare.

Mentre il vostro riso si raffredda a temperatura ambiente iniziate con il preparare tutti gli ingredienti. Lavate i pomodorini e tagliateli in 4. Tagliate a cubetti la mozzarella, i wurstel e il prosciutto cotto.

Consigliamo di dividere in due anche le olive ne ere e quelle verdi. Avere tutti gli ingredienti della stessa grandezza renderà la vostra insalata di riso ancora più bella e facile da mangiare. Sgocciolate l’olio in eccesso del tonno e l’acqua del mais e a questo punto non vi rimane che aggiungere tutti questi ingredienti all’interno della ciotola che contiene il riso cotto.

Aggiungete il sale e il pepe (se lo desiderate), un filo d’olio d’oliva extra vergine e date una bella mescolata al tutto. Prima di mangiarlo lasciatelo almeno un’oretta in frigo, così i sapori di tutti gli ingredienti si amalgameranno alla perfezione con il riso e avrete un risultato finale coi fiocchi.

Per una versione più light potete usare il riso integrale e al posto della mozzarella, la provola affumicata.