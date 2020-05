Un corso online per diventare dj

Un corso on line per diventare dj: eccolo alla Jam Academy di Lucca. Sono aperte le iscrizioni al corso per imparare a scretchare i dischi con Francesco Follati dj e producer. Sono solo 20 i posti disponibili per aspiranti dj e coloro che vogliono perfezionare la propria tecnica di base.

Cosa si impara: il corso è una guida nel mondo del missaggio di brani utilizzando giradischi, cd player e mixer con un occhio di riguardo all’approfondimento della conoscenza e all’uso dei software che intervengono in tale processo, come Rekordbox e Traktor.

Sabato (30 maggio) alle 15 si tiene una lezione gratuita in videoconferenza per conoscere il programma nel dettaglio, parlare con l’insegnante e decidere se iniziare a frequentare le lezioni, che si terranno nei sabati 6, 13, 20 e 27 giugno 2020, dalle 15 alle 17, sempre on line.

Info: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it.