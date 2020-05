Gildo mette in scena il virus, ecco ‘Coraggio, cantiamo’

Attenzione attenzione! Questo è un videosciò nel senso di sciò e via....D'altronte con il Grullo a fianco (che per me è stato bravo e come abituato a fare si è spassionato a fare il coro e gesticolare e fare versi a modo suo.....Già versi!!!! La canzone è nata da alcuni versi che il Grullo aveva buttato giù di getto su un foglietto e che poi ha passato nelle mie mani....Dopo una lunga serie di aggiustamenti è nata la canzone che ascoltate con questa videoregistrazione che è stata realizzata sul ponte della musica intitolato al maestro Angelo Fagiolini che per anni è stato il mio maestro per anni. E' una canzone che è stata concepita nel periodo di rallentamento della diffusione del virus corona mentre eravamo reclusi in casa a causa dei contagi precedenti ed è un omaggio alla ripresa totale della nostra libertà, delle nostre abitudini e dei nostri comportamenti. Allegato al video è stato inserito anche un bakestage che raccoglie vari momenti trascorsi durante la registrazione, che vi assicuro è stata tormentosa....Sono stati inseriti anche gli spezzoni dove ...viva la realtà, ci sono degli improperi, soprattutto miei, derivati dagli sbagli continuati, durante la registrazione.. è stato un montaggio realistico, che però non sono sicuro che sarà gradito dai nostri visitatori e uditori.