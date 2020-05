Un cortometraggio sui mesi di quarantena. A realizzarlo Tommaso Barbieri, un regista indipendente di Viareggio.

“In questi mesi – dice – ho raccolto materiale video inviatomi dai cittadini versiliesi e l’ho utilizzato per testimoniare l’impatto che il Covid ha avuto sulla quotidianità delle persone”.

Il cortometraggio si chiama Casa Mia, un omaggio di 16 minuti a quello che è stato il fulcro delle vite durante il lockdown.

“La casa rappresenta il “nido” – spiega Barbieri – un luogo che diventa parte integrante del nostro essere, in cui si riscopre una dimensione domestica che era andata perduta. Queste immagini sono la cronaca di quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in Versilia, ma può essere anche visto come una lente di ingrandimento su quanto di positivo è venuto fuori all’interno delle nostre case e sulla riscoperta di un’identità nazionale andata forse perduta negli anni”.

“Una coppia in attesa del primo figlio – spiega ancora – i bambini alle prese con la quotidianità delle lezioni online, i ritmi di vita che rallentano e si dilatano. Tutto accompagnato dai brani degli Esterina e dei Dinelli & Snf Ensemble, entrambi gruppi originari della zona”.

Il cortometraggio sarà online sulla piattaforma Vimeo dalle 18,30 di oggi (15 maggio).