Mercoledì (20 maggio) alle 21 torna l’appuntamento sulla pagina Facebook del Limes club per la presentazione del quarto numero annuale della rivista italiana di geopolitica. Il vicolo interno è il titolo scelto per la nuova uscita di Limes dedicato agli equilibri smossi dall’emergenza. A parlare in diretta saranno il direttore del Limes Lucio Caracciolo e il consigliere scientifico e coordinatore America di Limes Dario Fabbri. Anche gli incontri del Limes club Pisa, organizzati in collaborazione con le Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo, il palazzo delle Esposizioni e il Comune di Lucca si sono infatti trasferiti online a causa dell’emergenza.

Il numero presentato è dedicato all’impatto del coronavirus sugli equilibri interni e sulla posizione internazionale dell’Italia. “Più che una rivoluzione, emerge nel caso del nostro Paese, come del resto a livello mondiale, l’accelerazione di processi di più o meno lungo periodo in corso da anni. In particolare emerge la nostra assenza – scrivono gli organizzatori -, o la presenza puramente cosmetica e priva di agenda, in teatri a noi prossimi e decisivi quali l’Europa e il Mediterraneo; emergono le faglie interne, ancor più marcate nella gestione dell’emergenza da covid19 (gli scontri nord-sud e Regioni-governo centrale). Tutto questo in una fase storica in cui l’Italia, anche in virtù della sua collocazione geografica, è contesa tra le grandi potenze: Stati Uniti, Cina e Russia”.