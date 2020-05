Massarosa, prorogata la scadenza per l’iscrizione al bando per manager dell’enogastronomia

Un bando per diventare manager dell’enogastronomia. Sono state prorogate le scadenze per le iscrizioni al progetto gratuito Ifts Maestro, manager dell’enogastronomia, della tipicità e della ristorazione. Il corso in particolare punta sulla specializzazione in tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica. Concluso il corso il candidato la qualifica di responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica.

Il corso è composto da 800 ore di lezione, delle quali 240 di stage, da svolgere in aula e in laboratorio. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 4 giugno. Per iscriversi è necessario aver compiuto 18 anni, il diploma di istruzione secondaria superiore o il diploma professionale di tecnico o ammissione al quinto anno dei percorsi liceali. Per coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore è necessario l’accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per il modulo d’iscrizione è necessario accedere al link http://cescotformazione.it/progetti_finanziati.htm. La raccolta iscrizioni avverrà esclusivamente online inviando i moduli compilati e gli eventuali allegati a cescot@confesercentitoscananord.it con oggetto “iscrizione Ifts Maestro”.