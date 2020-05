Perché giocare è ottimo per tutte le età

Per anni i giochi, e soprattutto i videogiochi, sono stati criticati per aver reso le persone più antisociali, sovrappeso o depresse.

Ma ora i ricercatori stanno scoprendo che possono davvero cambiarci in meglio e migliorare sia il corpo che la mente e a qualsiasi età.

I giochi, di ogni categoria, inclusi giochi di ruolo, giochi on line, giochi sui social etc, possono svolgere un ruolo importante sotto vari aspetti da quello sociale a mentale ed aiutare a sviluppare abilità fisiche.

I bambini in età prescolare che giocano su dispositivi interattivi come quelli disponibili su Wii hanno dimostrato infatti di avere abilità motorie migliorate, come ad esempio possono calciare, prendere e lanciare una palla meglio di altri coetanei che non lo fanno.

Anche le condizioni mentali possono trarne benefici dai giochi in genere e non solo i bambini; infatti, questo è un ottimo modo per strappare un sorriso anche a soggetti di qualsiasi età con problemi simili o legati a patologie conclamate come l’Alzheimer tipica degli anziani.

Giocare migliora la salute

Uno studio di alcuni chirurghi di Boston ha scoperto che coloro che giocavano ai videogiochi erano il 27% più veloci e avevano commesso il 37% in meno di errori rispetto a quelli che invece non lo facevano.

Anche la visione è nettamente migliorata, in particolare raccontando la differenza tra le sfumature di grigio che in un essere umano è utile per guidare di notte, pilotare un aereo o leggere i raggi X.

Che si tratti delle classiche carte francesi o napoletane, dei giochi che li propongono online, le tonalità di colore e i segni particolari che le contraddistinguono non solo aiutano le persone con problemi di vista e mentale, ma li coinvolge di più anche sotto l’aspetto comportamentale nella società in cui vivono.

Insomma, giocare fa bene, non solo ai bambini e giovani adulti

Giocare aiuta a socializzare

Si sa che i giochi aiutano a socializzare.

Non solo videogiochi, ma anche escape room, o tutti quei giochi per adulti che possono essere fatti su base giornaliera.

I giochi sono infatti sono in grado di agire sulla mente allo stesso modo di come avviene in quella dei bambini di età inferiore ai due anni e che non hanno ancora sviluppato capacità linguistiche.

Per questo, divertendosi, le persone saranno più inibite e riusciranno a socializzare meglio, senza vergogna ed in un modo totalmente libero dai cattivi pensieri. Per questo, molte attività per persone in cerca di nuovi amici, vengono fatte con l’inclusione di piccoli giochi e attività.

Giocare mantiene giovani

Per concludere, è bene dire che giocare mantiene giovani. Le persone che ridono e si divertono possono mantenere il livello della pressione più basso, potendo dare un netto beneficio al proprio corpo e salute.

Inoltre, le persone di età avanzata che si dedicano a giocare, sono spesso più di buon umore e si godono la vita in modo diverso.

Giocare dovrebbe essere fatto in ogni fase della vita, indipendentemente dall’età o dal dove si vive, per il semplice fatto di farsi un regalo di tanto in tanto.