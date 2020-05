‘A caccia di storie’, pubblicato il libro della vincitrice Giada Pavesi

Organizzato da Lucca Crea in collaborazione con Book on a tree, Fondazione nazionale Carlo Collodi e edizioni Piemme-Il Battello a vapore, A caccia di storie è un’iniziativa di talent scouting per aspiranti autori di storie per bambini e ragazzi.

Avviato nel 2009 durante Lucca Comics & Games, offre ai giovani l’opportunità di lavorare sulle proprie storie insieme ai migliori docenti del settore durante un seminario completamente gratuito.

I borsisti selezionati partecipano a un residenziale di formazione e approfondimento pratico, e il vincitore riceve in premio un contratto di edizione da parte di Book on a tree per essere poi pubblicato da Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore.

L’anno scorso è stata premiata Carlotta Cubeddu con il romanzo Perdenti con le ali (in libreria da marzo 2019). Quest’anno è il turno di Giada Pavesi, vincitrice dell’edizione 2019, che dal 26 maggio troveremo in libreria con MySelf. Conosco i tuoi segreti. Ma non solo: molti dei partecipanti alle due residenze passate hanno iniziato e continuano tuttora a collaborare a progetti con Book on a Tree e nel mondo editoriale.

Il libro verrà presentato in anteprima live sulla pagina Instagram di Book on a Tree, in un dialogo a due voci tra l’autrice e Fiore Manni (instagrammer, conduttrice televisiva e autrice di libri per ragazzi) lunedì 25 maggio alle 17.

Ma la ricerca non si ferma: Lucca Crea, Book on a Tree, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Edizioni Piemme – Il Battello a vapore hanno rinnovato il loro impegno anche per l’anno 2020. A loro si unisce da quest’anno Amref Health Africa, che metterà a disposizione una borsa di studio dedicata a Miriam Dubini.

La residenza artistica, che avrebbe dovuto tenersi in marzo, avrà luogo a fine ottobre, accogliendo i 12 candidati già selezionati per una settimana di corsi intensivi, workshop, prove pratiche e approfondimenti come momenti di ricerca e costruzione di buone storie oltre che essere un’occasione formativa e di apprendimento sul world building, ghostwriting, sviluppi seriali, editing, diffusioni e social network, contratti, diritti, pitch, presentazioni, illustrazioni… a cura di Pierdomenico Baccalario.