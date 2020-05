Spettacoli al Giglio, prorogata al 18 giugno la richiesta dei voucher di rimborso

Prorogati i termini di richiesta rimborso per gli spettacoli annullati a causa del Covid-19.

Il termine ultimo per presentare la richiesta di voucher per gli abbonamenti e i biglietti di prosa e per i biglietti di lirica, danza, Lucca Classica Music Festival è stato prorogato al 18 giugno.

Sul sito internet del Teatro del Giglio, nella sezione news, sono disponibili i link alle piattaforme per attivare la semplice procedura online inserendo le informazioni richieste.

Gli abbonati alle stagioni di lirica e danza devono contattare direttamente la biglietteria del teatro al numero 366.6593993. Il servizio è attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.

L’importo corrispondente alla quota di abbonamento non goduta sarà convertito in un buono sconto spendibile entro 12 mesi e solo per spettacoli di lirica, danza, Lucca Puccini Days, Cartoline pucciniane.