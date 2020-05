L’orto botanico di Lucca festeggia il suo duecentesimo anniversario in una storica giornata celebrata oggi (23 maggio) con l’inaugurazione della mostra dedicata e con la messa in rete del nuovo sito. La presentazione è avvenuta in una forma dimessa con la presenza di poche persone a causa delle restrizioni dovute all’emergenza. A presenziarla il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, Raffaele Domenici della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini, l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti e il dirigente del settore cultura e turismo Giovanni Marchi.

“Voglio ricordare che il recupero dell’Orto botanico che si è susseguito nell’arco degli anni grazie all’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è prima di tutto un recupero scientifico – dice il sindaco Alessandro Tambellini – Infatti il giardino nasce come supporto allo studio universitario e vogliamo che sia un supporto di studio anche per le scuole che potranno organizzare visite e ricerche. Il recupero dell’Orto Botanico è anche un’opera che ha permesso il suo utilizzo sotto molti punti di vista – prosegue – Negli scorsi anni è stato utilizzato come sfondo per eventi e concerti musicali e si inserisce in percorso di valorizzazione che prosegue ancora oggi”.

La curatrice Alessandra Sani illustra il percorso espositivo che è nato con l’anniversario dei 200 anni dalla sua fondazione avvenuta il 23 maggio 1820 ad opera di Maria Luisa di Borbone duchessa di Lucca:

“Abbiamo creato un percorso formato da 18 pannelli disseminati nel giardino, con cui si potrà seguire la sua nascita e la sua storia durante gli anni, ricordando gli aventi importanti che si sono susseguiti e focalizzando l’attenzione sui numerosi curatori storici dell’800. Il percorso viene riportato all’interno del volantino dedicato ai 200 anni dell’Orto botanico curato in ogni suo aspetto da Cristina Mele”.

Nell’occasione, nella casermetta è stato presentato il nuovo sito dedicato all’Orto botanico frutto del lavoro di QZR una giovane e dinamica realtà lucchese. Lo scopo del team di sviluppo è quello di comunicare e diffondere la tradizione e l’importanza dell’istituzione veicolando i contenuti, attraverso un mezzo evoluto ed efficiente in grado di adattarsi ai molteplici dispositivi, anche mobili, con cui gli utenti navigano sul web.

Sulla home del sito si susseguono immagini rappresentative del giardino e dei suoi dettagli, verrà costantemente aggiornato e le varie aree tematiche dell’orto sono rappresentate con diversi colori. Ampio spazio viene dato ai protagonisti vegetali delle collezioni, alle attività e agli eventi ed è presente una mappa interattiva con cui si potrà effettuare un primo percorso virtuale per scoprire gli incredibili tesori naturali posseduti.

Il logo creato trae spunto dalle linee della pigna del tirso di terracotta del cancello, un elemento neoclassico che ha un riferimento botanico importante, perché la pigna caratterizza sia le conifere che le magnolie: due famiglie di piante molto presenti nell’arboreto.

In un prossimo futuro verrà inserito un sistema di acquisto dei biglietti elettronici su piattaforma web. L’accesso sarà gratuito questo e il prossimo fine settimana, le prenotazioni sono obbligatorie fino ad un numero massimo di 50 partecipanti suddivisi in due tour di tre ore l’uno. La prenotazione potrà essere fatta telefonando al numero 0583 950596 oppure via email a info@ortobotanicodilucca.it. Con la partenza del portale on-line i biglietti avranno un prezzo di 3 euro, 5 euro come biglietto unico per tutti e tre i monumenti (Orto botanico, torre Guinigi e la torre delle ore); resteranno inoltre gratuiti per i bambini sotto i 6 anni, i disabili con accompagnatore, gli studenti per motivi di studio (previa autorizzazione dell’Ufficio Cultura) le guide turistiche munite di tesserino regionale di abilitazione.

Il percorso espositivo sulla storia dell’Orto – articolato in 18 pannelli collocati sui percorsi del giardino scientifico è stato curato da Alessandra Sani e Cristina Mele con la collaborazione del liceo classico Machiavelli e dell’Orto Botanico di Siena ripercorre gli eventi che hanno caratterizzato la storia dell’istituzione: le due donne fondatrici Elisa Baciocchi e Maria Luisa di Borbone, i direttori, i precursori seicenteschi, gli alberi storici. E poi momenti più esaltanti fra cui la Quinta riunione degli scienziati italiani nel 1843 e quelli più difficili fra cui la soppressione dell’Università di Lucca nel 1865 e l’abbandono delle attività scientifiche durante il periodo fra la prima e la seconda guerra mondiale.

Nuovo video e nuovi social: l’attività promozionale dell’Orto Botanico oltre a proseguire sul profilo facebook Orto Botanico Lucca sarà incentivata attraverso un nuovo canale Instagram. Su tali piattaforme saranno programmati nuovi contributi alcuni dei quali filmati. Presentato per l’occasione un nuovo video realizzato da Infinity Blue che esalta la suggestione del luogo.

