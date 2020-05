Ruzzarte, studenti del liceo artistico creano opere da casa

I liceo artistici e musicali della Toscana e quindi anche il Passaglia di Lucca rilanciano la challenge del Getty Museum di Los Angeles: per il mese di maggio gli studenti potranno ricreare un’opera d’arte stando a casa.

Il progetto Ruzzarte è un’iniziativa, ma soprattutto un gioco, nato dalla rete dei licei artistici e musicali della Toscana per creare un momento di condivisione ed ilarità nei difficili giorni del covid-19, segnati dalle distanze fisiche e sociali. Ruzzarte rilancia la challenge del Getty Museum e di altri musei di tutto il mondo per sostenere l’arte anche durante i giorni di quarantena. La sfida è semplice: bisogna ricreare un’opera d’arte famosa in casa propria, in modo fortuito, utilizzando in modo creativo oggetti e materiali di uso comune. L’arte non ha confini né limiti e con una buona dose di fantasia e tanta ironia si possono riprodurre grandi capolavori.

L’idea, nata per cercare di smuovere gli animi degli studenti assopiti davanti ai device, ha subito avuto un grande successo ed è stata accolta con entusiasmo in tutte le classi. Il progetto propone un’idea di didattica innovativa e si propone di coinvolgere in modo attivo studenti e famiglie. Per tutto il mese di maggio gli alunni dei licei artistici e musicali della Toscana potranno ricreare un’opera d’arte famosa, fotografarla e poi postarla su Instagram utilizzando alcuni hastags. Alla fine del mese ogni liceo sceglierà le tre opere più riuscite che poi concorreranno per un premio finale per stabilire i tre lavori migliori in assoluto. Il bando con ulteriori informazioni è disponibile sul sito del liceo artistico e musicale di Lucca.