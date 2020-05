Laboratorio Cinema, l’attore Maurizio Lombardi incontra gli studenti

Sabato (30 maggio) alle 15 l’attore toscano Maurizio Lombardi incontrerà gli studenti del Laboratorio Cinema.

L’incontro si terrà sulla stessa piattaforma utilizzata dall’istituto Fermi per la didattica a distanza, ma la regista Cristina Puccinelli riuscirà sicuramente a ridurre la distanza, accompagnando i ragazzi in un dialogo serrato con l’attore. Maurizio Lombardi si è formato alla scuola di Ugo Chiti e vanta nella sua carriera la partecipazione a film e serie come Pinocchio di Matteo Garrone; The new Pope di Sorrentino o 1994 con Stefano Accorsi.

L’evento conclude il ciclo di incontri previsti dal progetto Laboratorio Cinema, organizzato dall’Istituto Fermi – Giorgi in collaborazione con Odu Movies e finanziato dal Mibact e da Siae. Gli studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca, impegnati nel corso di formazione, stanno frequentando l’ultimo modulo che prevede la realizzazione di un documentario di creazione.

“L’emergenza sanitaria ha reso necessaria una variazione nella realizzazione del prodotto finale del corso – afferma il dirigente scolastico Massimo Fontanelli – visto che gli allievi non potranno incontrarsi per rappresentare e filmare le sceneggiature scritte durante il primo modulo, i docenti e i tutor del Laboratorio cinema hanno pensato di far documentare in modo creativo l’esperienze vissute dai ragazzi durante questi difficili mesi. In questo modo il progetto, oltre a tenere viva la riflessione sull’importanza dell’arte, del cinema e dei linguaggi audiovisivi nei periodi di emergenza, contribuirà alla produzione di un vero documento storico. Siamo abituati a vedere la pandemia dal punto di vista degli adulti, questa è l’occasione per viverla attraverso gli occhi degli adolescenti che stanno frequentando il triennio delle superiori e sono stati costretti ad abbandonare le loro aule”.

A causa delle regole di distanziamento sociale, è stato annullato l’evento finale di presentazione dei lavori. La presentazione avverrà quindi per mezzo televisivo e web, potenziandone paradossalmente il pubblico. La data dell’evento sarà comunicata nei prossimi giorni.

Per informazioni consultare il sito http://laboratoriocinema.polofermigiorgi.it.