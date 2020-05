‘Universo’, on line il nuovo singolo del trapper lucchese G Man

On line con oltre 2mila visualizzazioni il nuovo singolo del trapper Nicola Togni, in arte G Man. Il brano Universo è stato scritto e composto nel periodo di lockdown imposto dall’emergenza sanitaria ed oggi si rivela un altro grande successo del giovane talento lucchese, online anche su Spotify.

Il video, per la prima volta con immagini ‘cartoon’, è stato prodotto dalla Man mixed e da The Hooligans of music video (G.Man, Double Face).